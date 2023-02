Španielsko chce získať z dane zo ziskov energofiriem a bánk 6 mld. eur

Madrid 21. februára (TASR) - Španielska vláda plánuje získať z dane z nadmerných ziskov bánk a energetických firiem v najbližších dvoch rokoch približne 6 miliárd eur. Uviedla to v utorok španielska ministerka pre rozpočet María Jesús Monterová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Španielsko schválilo daň z mimoriadnych ziskov veľkých energetických podnikov a bánk, pričom vláda pôvodne predpokladala, že tento krok prinesie do rozpočtu do konca roka 2024 zhruba 7 miliárd eur. Neskoršie pozmeňujúce návrhy v parlamente však očakávaný objem financií zredukovali.



"Predpokladáme, že tento rok dosiahnu príjmy do rozpočtu z dane pre energetické firmy 1,7 miliardy eur a z dane pre banky ďalších 1,3 miliardy eur," povedala Monterová. "Celkovo to tak na jeden rok vychádza zhruba na 3 miliardy eur," dodala s tým, že v obidvoch prípadoch je to pre sektory zvládnuteľný objem financií, ak sa do úvahy vezmú ich zisky. Tie v prípade energofiriem aj bánk dosiahli rekordné hodnoty. Energetické spoločnosti ani banky však s mimoriadnou dočasnou daňou nesúhlasia a odvolali sa na najvyšší súd.