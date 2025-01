Španielsko dosiahlo vlani nový rekord v počte zahraničných turistov

Madrid 15. januára (TASR) - Španielsko minulý rok dosiahlo nový rekord v počte zahraničných turistov. Oznámil to v stredu minister cestovného ruchu Jordi Hereu, ktorý v tomto roku očakáva ich ďalší nárast. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Minister uviedol, že krajinu minulý rok navštívilo rekordných 94 miliónov cudzincov, o 10 % viac ako v roku 2023. To pomôže podporiť hospodársky rast Španielska v čase spomaľovania širšej európskej ekonomiky.



Zahraniční turisti minuli počas svojich pobytov v Španielsku v roku 2024 približne 126 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o 16 %, poznamenal minister. Predpovedal tiež, že v prvých štyroch mesiacoch 2025 minú zahraniční návštevníci 36 miliárd eur, čo bude tiež o 16 % viac ako v rovnakom období 2024, pričom počet návštevníkov by sa mal zvýšiť o 9 %.



Rozmach cestovného ruchu v Španielsku sa však stal zdrojom napätia v mnohých vyhľadávaných destináciách po celej krajine, pričom mestá ako Barcelona plánujú do roku 2028 zatvoriť všetky krátkodobé prenájmy, aby ochránili miestnych obyvateľov pred rastúcimi nákladmi na bývanie.



Hereu uviedol, že španielska vláda pracuje na zmiernení prílevu turistov, pričom poukázal na pokrok pri určovaní pravidiel a limitov na ponuku bytových prenájmov pre turistov. Dodal, že v Španielsku naberá na sile environmentálne udržateľný turizmus.



V októbri minulého roka Španielska centrálna banka vo svojej správe uviedla, že hoci väčšina ukazovateľov súvisiacich s cestovným ruchom vykazuje po sebe idúce rekordy, tempo ich rastu sa spomaľuje. Varovala tiež pred problémami súvisiacimi s cestovným ruchom, ako sú dopravné zápchy, degradácia prírodných zdrojov či problémy s bývaním. Vyzvala na vypracovanie štúdie o tom, či by sa mali zvýšiť poplatky za cestovný ruch.