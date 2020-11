Španielsko dúfa, že EÚ urýchlene vyrieši otázku svojho rozpočtu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Madrid 16. novembra (TASR) - Španielsko dúfa, že Európska únia v najbližších dňoch vyrieši otázku svojho rozpočtu a ozdravného balíka, ktoré zablokovali Maďarsko a Poľsko. Vyhlásila to v pondelok Španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová na brífingu.Pripomenula, že schválenie dohody o rozpočte a rôznych normatívnych dokumentoch je veľmi naliehavé. Zdôraznila tiež, že Španielsko podporilo kľúčovú podmienku nového mechanizmu čerpania európskych peňazí, ktorou je dodržiavanie princípov právneho štátu. "" dodala.Poľsko a Maďarsko v pondelok vetovali budúci sedemročný rozpočet Európskej únie (EÚ) vo výške 1,1 bilióna eur a s tým súvisiaci záchranný balík na oživenie európskej ekonomiky po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur. Dôvodom je práve nový mechanizmus, ktorý spája financovanie zo strany EÚ s dodržiavaním princípov právneho štátu. S tým však Maďarsko a Poľsko nesúhlasia. Ich veto tak uvrhlo blok do politickej krízy.Rozpočet vo výške takmer 1,8 bilióna eur na roky 2021-2027 bol dohodnutý po mesiacoch tvrdých rokovaní a má začať platiť v priebehu niekoľkých týždňov.Španielsko patrí medzi krajiny, ktoré už prvá vlna pandémie nového koronavírusu zvlášť tvrdo zasiahla, a to, ako zo zdravotného, tak aj ekonomického hľadiska. Vláda v Madride pritom ráta s prostriedkami z EÚ už vo svojom rozpočte na budúci rok, v ktorom sú zahrnuté mimoriadne vysoké výdavky.Medzinárodný menový fond (MMF) predpovedal, že španielska ekonomika v roku 2020 klesne viac ako väčšina vyspelých ekonomík sveta a krajina smeruje k rekordnej úrovni rozpočtového deficitu a vládneho dlhu.Maďarsko a Poľsko avizovali, že budú vetovať rozpočet aj postpandemický balíček opatrení po schválení podmienky o právnom štáte. „“ uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.Vo Varšave poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil, že nový mechanizmus „r“ a nepovedie k dohode.Predstavitelia EÚ však trvali na novom mechanizme prepojenia právneho štátu s financovaním. Chcú mať totiž k dispozícii nástroj proti vládam, ktoré porušia princípy právneho štátu.Ministri európskych záležitostí členských štátov bloku by mali o vzniknutej situácii diskutovať v utorok (17. 11.). Ak sa nepodarí nájsť riešenie, lídri bloku by mohli zvolať virtuálny samit vo štvrtok (19. 11.) večer.