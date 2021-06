Španielsko dúfa, že naštartuje priemysel elektromobilov z fondov EÚ

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Barcelona 19. júna (TASR) - Španielsko zaostáva za ostatnými krajinami západnej a severnej Európy, pokiaľ ide o počet elektromobilov v krajine. Jedným z dôvodom je aj nedostatok nabíjacích staníc a , samozrejme, vyššia cena takýchto ekologickejších vozidiel.Vláda by to teraz chcela zmeniť. Plánuje použiť časť zo 140 miliárd eur, ktoré má Španielsko dostať z plánu obnovy Európskej únie (EÚ) na naštartovanie odvetvia elektrických automobilov.Európska komisia v stredu (16. 6.) schválila španielsky plán obnovy po pandémii, ktorý podpísala jej šéfka Ursula von der Leyenová. Španielsko je jedným z najväčších príjemcov pomoci z fondu, pričom až 40 % z finančných prostriedkov má ísť na boj s klimatickou zmenou.Španielsky minister priemyslu Raúl Blanco v tejto súvislosti uviedol, že vláda chce v nasledujúcich troch rokoch vyčleniť približne 5 miliárd eur na svoje iniciatívy v oblasti elektrických vozidiel.Španielsko v roku 2020 vyrobilo 2,2 milióna osobných a nákladných automobilov. V Európe mu za to patrí druhé miesto, hneď za Nemeckom. Podľa španielskeho združenia výrobcov osobných a nákladných automobilov ANFAC bolo iba 140.000 z nich elektrických alebo hybridných.Blanco sa domnieva, že Madrid má teraz jedinečnú príležitosť realizovať svoje plány, keďže na uskutočnenie investícií sú k dispozícii zdroje.Španielsko chce, aby do dvoch rokov pribudlo na jeho cestách ďalších 250.000 elektrických vozidiel. V súčasnosti ich jazdí len 96.000.Podľa vládnych prognóz by prechod na elektromobilitu mal znížiť emisie oxidu uhličitého v krajine o 450.000 ton. Španielsko má v súlade s cieľmi EÚ v pláne úplnú konverziu na obnoviteľnú energiu do roku 2050.pripomenul Blanco.Španielsko sa pritom opiera aj o zásoby lítia, kľúčového prvku pri výrobe batérií pre elektrické vozidlá, ktoré zdieľa so susedným Portugalskom. Cieľom Madridu je vytvoriť dodávateľský reťazec podporou súkromných investícií do výstavby továrne na batérie, spolu s montážnymi závodmi a softvérovým dizajnom, aby z výrobných liniek schádzalo viac ekologickejších áut.Tento plán však čelí niekoľkým prekážkam. Podľa správy Európskeho dvora audítorov z roku 2020 má Španielsko menej ako dva verejné nabíjacie body na 100.000 štvorcových kilometrov, v porovnaní s viac ako desiatimi v Nemecku, Belgicku a Holandsku.Vláda chce v priebehu troch rokov zvýšiť celkový počet nabíjacích staníc na celoštátnej úrovni z 11.500 na 100.000. Združenie ANFAC si ale myslí, že bude potrebných ešte viac.Ďalšou prekážkou je cena. Priemerný ročný príjem v Španielsku je 15.000 eur, čo je menej ako priemer v EÚ. Luxusné autá sú v španielskych mestách, kde vládnu ekonomické modely a motorky, vzácnym javom. Elektrické vozidlá tak síce môžu prilákať bohatších Európanov, ale mnohých Španielov šokujú svojou cenou.Vláda na prekonanie tohto problému už venovala 400 miliónov eur na zľavy až do výšky 7000 eur na nákupy elektrických a hybridných vozidiel.Španielska automobilka Seat, člen skupiny Volkswagen, sa zaviazala vyrábať elektrický automobil v cenovom rozpätí od 20.000 do 25.000 eur. Minister Blanco verí, že táto cena osloví domácich zákazníkov.Prezident európskej divízie automobilky Ford Stuart Rowley v apríli hovoril s premiérom Pedrom Sánchezom oRenault zase potvrdil, že sa plánuj sústrediť na výrobu hybridov vo svojich španielskych závodoch.Odborové zväzy privítali plány na obrovské verejné investície do priemyslu, ktorý sa podieľa 10 % na výkone ekonomiky a 9 % na zamestnanosti.Garbine Espejová, generálna tajomníčka konfederácie odborových zväzov CCOO, ale uviedla, že nedávne rozhodnutie spoločnosti Nissan uzavrieť závody v Barcelone a v jej blízkosti bolo varovaním pred tým, čo môže prísť, ak súkromný a verejný sektor nepriložia ruku k dielu.varovala.