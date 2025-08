Španielsko hlási za jún rekordný počet turistov

Madrid 1. augusta (TASR) - Španielsko privítalo v júni 2025 približne 9,5 milióna zahraničných turistov. To je o 1,9 % viac ako pred rokom, v júni 2024 a nový rekord za daný mesiac. Ukázali to v piatok údaje španielskeho štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.



Najviac zahraničných turistov prišlo v júni do druhej najnavštevovanejšej krajiny sveta zo Spojeného kráľovstva, vyše 2,1 milióna, čo je približne rovnaký počet ako v júni 2024.



Nasledovali Nemecko s 1,2 milióna návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 7,8 %, a Francúzsko s jedným miliónom turistov, čo bol pokles o 0,5 %.



Väčšina turistov sa zdržala štyri až sedem nocí. Počet prenocovaní tak vzrástol medziročne o 2,4 % takmer na 4,8 milióna.



Za prvých šesť mesiacoch 2025 sa počet zahraničných turistov v Španielsku zvýšil o 4,7 % takmer na 44,5 milióna osôb.