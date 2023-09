Španielsko môže mať v roku 2023 50 % elektriny z obnoviteľných zdrojov

Madrid 23. septembra (TASR) - Viac ako polovica elektriny vyrobenej v Španielsku by v tomto roku mohla pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Uviedla to štátna tajomníčka pre energetiku Sara Aagesenová na podujatí v Madride. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prognózy spoločnosti Rystad Energy je tak Španielsko na dobrej ceste k tomu, aby ako prvé z piatich európskych krajín s najväčším dopytom po energii (spolu s Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Spojeným kráľovstvom) vyrábalo viac ako 50 % elektriny z obnoviteľných zdrojov.



"Úspechy Španielska v oblasti obnoviteľnej energie nie sú žiadnym prekvapením vzhľadom na jeho históriu strategických investícií," povedal Fabian Ronningen, senior analytik obnoviteľných zdrojov v Rystad Energy.



Španielsku patrí druhá priečka po Nemecku v počte pobrežných veterných zariadení v Európe. Pobrežná veterná technológia v súčasnosti predstavuje viac ako 20 % z výroby elektrickej energie v Španielsku, spolu s vodnými elektrárňami, ktoré boli v minulosti najväčším zdrojom obnoviteľnej energie a aktuálne sa podieľajú 10 % na celkovej produkcii.



Španielsko podniklo významné kroky pri znižovaní svojej závislosti od fosílnych palív a prechode na čistejšie zdroje energie. Krajina dosiahlo výrazný pokrok v postupnom vyraďovaní výroby elektriny z uhlia. Jej jadrové elektrárne naďalej poskytujú stabilné základné dodávky, pričom sa plánuje ich postupné vyraďovanie po roku 2035.



Pokles exportu a domáceho dopytu po energii v tomto roku spolu so znížením výroby elektriny z plynu v Španielsku ďalej posilní úlohu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe.



"Postupný prechod Španielska z čistého dovozcu na čistého vývozcu energie nielenže znamená rastúci význam krajiny v európskom energetickom prostredí, ale tiež podčiarkuje jeho cestu k tomu, aby sa stalo kľúčovým hráčom na globálnom trhu s energiou," dodala spoločnosť Rystad Energy.