Španielsko môže predĺžiť opatrenia na zmiernenie inflácie

Madrid 25. septembra (TASR) - Španielska vláda by mohla do konca roka predĺžiť niektoré z opatrení, ktoré zaviedla na zmiernenie dôsledkov prudkého zvýšenia inflácie. Alebo dokonca zaviesť nové, ak to bude potrebné. Uviedla to v pondelok úradujúca ministerka hospodárstva Nadia Calvinová na tlačovej konferencii. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Minulý rok vláda v Madride pod vedením socialistov schválila tri veľké balíky pomoci vo výške 45 miliárd eur na zmiernenie "bolesti" z inflácie. Neskôr predĺžila niektoré opatrenia do 31. decembra 2023.



"Budeme pokračovať v rovnakom duchu, pričom prijmeme tie najvhodnejšie opatrenia na potlačenie inflácie," povedala Calvinová a dodala, že k tomu dôjde do konca roka.



Španielsku sa podarilo zmierniť rast inflácie, ktorý podnietilo prudké zvýšenie cien energií po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022, lepšie ako jeho partnerom v Európskej únii, pričom inflácia v krajine klesla pod 3 % počas leta.



Vládne protiinflačné balíčky kombinovali priamu pomoc, zníženie daní, zvýhodnené pôžičky a kontrolu nájomného.



Medzi konkrétne opatrenia patrili jednorazové bonusy pre nízkopríjmové domácnosti, zníženie daní za energie, zníženie dane z pridanej hodnoty, limity na rast nájomného a dotácie na cestovanie prímestskými vlakmi.