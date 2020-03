Španielsko musí tento rok počítať s poklesom HDP až o 10 percent

Madrid 25. marca (TASR) - Španielsko musí tento rok počítať s prepadom hrubého domáceho produktu (HDP) až o 10 %. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu.



Aj napriek balíku v objeme 200 miliárd eur na ochranu španielskych firiem a zamestnancov budú ekonomické následky pandémie a reštriktívnych opatrení na zastavenie jej šírenia obrovské. Americká investičná banka Goldman Sachs očakáva v tomto roku pokles španielskej ekonomiky o 9,7 %. Renomovaná barcelonská IESE Business School predpovedá zníženie HDP o 5,8 %, pokiaľ všeobecný zákaz vychádzania bude trvať do júna. Ak budú obmedzenia pohybu a práce trvať do júla, počíta s prepadom o 9,3 %.



Španielske médiá v stredu informovali, že v uplynulých dňoch už muselo byť dočasne prepustených 762.000 ľudí. Španielsky parlament by mal v stredu predĺžiť zákaz vychádzania do 11. apríla.



Španielsko je po Taliansku druhou najzasiahnutejšou európsku krajinou. Pandémia dosahuje čoraz dramatickejšie rozmery. Počas uplynulých 24 hodín zomrelo v krajine ďalších 738 ľudí na následky nového koronavírusu. S celkovo 3434 mŕtvymi už Španielsko prekonalo aj Čínu.