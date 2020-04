Španielsko navrhne EÚ fond obnovy s prostriedkami až 1,5 bilióna eur

Madrid 20. apríla (TASR) - Španielska vláda navrhne Európskej únii (EÚ) vytvorenie fondu obnovy s finančnými prostriedkami až 1,5 bilióna eur na pomoc krajinám najviac zasiahnutým koronakrízou. Financovať by sa mal dlhopismi bez splatnosti (perpetual debt).



Španielsky premiér Pedro Sánchez predloží návrh svojim európskym partnerom na štvrtkovom (23. 4.) summite. Cieľom návrhu je nájdenie kompromisu po tom, čo Holandsko a Nemecko odmietli emisiu spoločných európskych dlhopisov.



Peniaze by získavala Európska komisia (EK) prostredníctvom dlhopisov bez splatnosti, ktoré by boli kryté rozpočtom EÚ, a krajiny by ich účtovali ako transfery, nie ako dlh.



Zdroj zo španielskeho ministerstva zahraničných vecí povedal pre Reuters, že by to bolo iné zdieľanie dlhov, než o akom sa doteraz hovorilo, s ktorým by však mohli súhlasiť všetky krajiny.



Podľa španielskeho návrhu by financie mali byť vo fonde pripravené na začiatku budúceho roka a uvoľnené v priebehu najbližších dvoch až troch rokov. Splátky úrokov by sa realizovali z nových európskych daní, ako napríklad uhlíková daň a iné. Sánchez chce tiež vyzvať EÚ, aby pracovala "na plnej daňovej harmonizácii".