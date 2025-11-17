< sekcia Ekonomika
Španielsko plánuje zvýšiť prognózu rastu ekonomiky v roku 2025
Autor TASR
Madrid 17. novembra (TASR) - Španielska vláda plánuje zvýšiť svoju prognózu hospodárskeho rastu v roku 2025 na 2,9 % z predchádzajúcich 2,7 %. Má tiež v úmysle pridať do svojho zoznamu makroekonomických cieľov zníženie sociálnej nerovnosti. Uviedli to v pondelok noviny El País. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Vláda už zvýšila prognózu tohtoročného hospodárskeho rastu z 2,6 % na 2,7 %. Najnovšia revízia smerom nahor naznačuje optimistickejší pohľad na výkon štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v nasledujúcom roku, ktorá tak bude najrýchlejšie rastúcou vyspelou ekonomikou Európy.
Ministerstvo hospodárstva sa odmietlo vyjadriť k správe denníka El País čo sa týka vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) a novému ukazovateľu nerovnosti, keďže úradníci dokončujú údaje, na základe ktorých stanovia nový ukazovateľ chudoby a nerovnosti.
Noviny, s odvolaním sa na údaje európskeho štatistického úradu Eurostat, uviedli, že v roku 2024 žilo v chudobe 13,6 % španielskej populácie. To predstavuje približne 6,7 milióna ľudí a nárast o 11,3 % oproti roku 2023.
Hoci sociálne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 začínajú ustupovať, chudoba a extrémne sociálne vylúčenie v Španielsku sa od globálnej finančnej krízy v roku 2008 zhoršili. Medzi deťmi sa zdvojnásobili, uvádza sa v štúdii, ktorú minulý týždeň zverejnila Nadácia Foessa, ktorá je prepojená s Caritas, charitatívnou organizáciou katolíckej cirkvi.
Podľa štúdie ani rozmach po finančnej kríze do roku 2018, ani obdobie po pandémii nedokázali situáciu zlepšiť, pričom úroveň extrémneho sociálneho vylúčenia vzrástla na 8,8 % španielskej populácie zo 6,3 % v roku 2007.
Výskumníci merali sociálne vylúčenie na základe analýzy príjmu domácností a prístupu k bývaniu, vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti. Štúdia uvádza, že bytová kríza je hlavnou príčinou sociálneho vylúčenia v Španielsku a od roku 2021 sa zhoršila, pričom postihuje každého štvrtého človeka v krajine.
