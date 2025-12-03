< sekcia Ekonomika
Španielsko poskytne 700 miliónov eur na podporu predaja elektromobilov
Automobilový priemysel v EÚ sa snaží presadiť zmiernenie cieľov v oblasti emisií.
Autor TASR
Madrid 3. decembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu oznámil vládne investície vo výške 700 miliónov eur na podporu predaja elektromobilov a posilnenie kľúčového automobilového sektora. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
V rámci tohto programu vyčlení vláda 400 miliónov eur na dotácie na nákup elektromobilov (EV) v budúcom roku a 300 miliónov eur na výstavbu nových nabíjacích staníc v regiónoch, kde je ich málo.
Sánchez uviedol, že cieľom je urobiť elektromobily „konkurencieschopnými a dostupnými“ pre domácnosti v Španielsku.
Európska únia (EÚ) v rámci boja proti zmene klímy plánuje postupné ukončenie predaja nových vozidiel so spaľovacími motormi do roku 2035. Obmedzená sieť nabíjacích sietí a odpor niektorých výrobcov však spomalili pokrok pri dosahovaní tohto cieľa.
Automobilový priemysel v EÚ sa snaží presadiť zmiernenie cieľov v oblasti emisií. Žiada väčšiu flexibilitu a povolenie plug-in hybridov a nových áut na alternatívne palivá aj po roku 2035.
Španielsko, druhý najväčší európsky výrobca automobilov po Nemecku, čelí veľkej výzve pri transformácii svojho automobilového priemyslu, povedal Sánchez.
Dodal, že v krajine je aktuálne viac ako 40.000 verejných nabíjacích staníc a Španielsko stabilne smeruje k úplnému prechodu na elektrické vozidlá do roku 2050.
Podľa vládnych údajov automobilový sektor predstavuje približne 10 % hrubého domáceho produktu Španielska a vytvára takmer dva milióny priamych a nepriamych pracovných miest.
V rámci tohto programu vyčlení vláda 400 miliónov eur na dotácie na nákup elektromobilov (EV) v budúcom roku a 300 miliónov eur na výstavbu nových nabíjacích staníc v regiónoch, kde je ich málo.
Sánchez uviedol, že cieľom je urobiť elektromobily „konkurencieschopnými a dostupnými“ pre domácnosti v Španielsku.
Európska únia (EÚ) v rámci boja proti zmene klímy plánuje postupné ukončenie predaja nových vozidiel so spaľovacími motormi do roku 2035. Obmedzená sieť nabíjacích sietí a odpor niektorých výrobcov však spomalili pokrok pri dosahovaní tohto cieľa.
Automobilový priemysel v EÚ sa snaží presadiť zmiernenie cieľov v oblasti emisií. Žiada väčšiu flexibilitu a povolenie plug-in hybridov a nových áut na alternatívne palivá aj po roku 2035.
Španielsko, druhý najväčší európsky výrobca automobilov po Nemecku, čelí veľkej výzve pri transformácii svojho automobilového priemyslu, povedal Sánchez.
Dodal, že v krajine je aktuálne viac ako 40.000 verejných nabíjacích staníc a Španielsko stabilne smeruje k úplnému prechodu na elektrické vozidlá do roku 2050.
Podľa vládnych údajov automobilový sektor predstavuje približne 10 % hrubého domáceho produktu Španielska a vytvára takmer dva milióny priamych a nepriamych pracovných miest.