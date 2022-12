Madrid 5. decembra (TASR) - Španielsko poskytne Airbusu úvery v celkovej výške 2,14 miliardy eur, aby pomohlo koncernu pri rozvoji programov vojenských dronov a vrtuľníkov v krajine, uviedol španielsky minister priemyslu Reyes Maroto.



Jeden z dvoch viacročných úverov vo výške 1,43 miliardy eur pre divíziu Airbus Defence and Space je súčasťou programu vývoja vojenských dronov Európskej únie, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva priemyslu.



Ďalší úver vo výške 707 miliónov eur získa divízia Airbus Helicopters na modernizáciu španielskej a francúzskej letky vrtuľníkov Tiger v rámci bilaterálneho programu.



Podľa ministerstva priemyslu program vývoja dronov EUROMALE RPAS by mal v Španielsku v najbližších 15 rokoch vytvoriť 3000 pracovných miest. Prvé dodávky dronov by sa v rámci programu mali začať v roku 2028.