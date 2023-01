Španielsko požiada EÚ predĺžiť cenový strop na plyn do konca roku 2024

Madrid 9. januára (TASR) - Španielsko požiada Európsku úniu (EÚ) o povolenie predĺžiť minimálne do konca roka 2024 svoj dočasný strop na ceny zemného plynu a uhlia, ktoré sa používajú na výrobu elektriny. Madrid pritom čaká na prepracovanie pravidiel bloku pre trh s elektrinou. Uviedla to v pondelok ministerka energetiky Teresa Riberová. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Takzvaný iberský mechanizmus zaviedli v Španielsku a Portugalsku po tom, ako obe krajiny dosiahli dohodu s Európskou komisiou na jar roku 2022. Táto schéma umožnila Madridu a Lisabonu oddeliť cenu elektriny od ceny plynu a znížiť tak účty pre spotrebiteľov.



"Máme v úmysle požiadať o zachovanie iberského mechanizmu počas trvania energetickej krízy alebo do reformy trhu s elektrinou a aktualizácie európskej regulácie," povedala Riberová v rozhovore pre televíznu stanicu Antena3.



"Chceli by sme, aby sa strop v prípade plynu udržal v dolnej hranici rozsahu, približne 45 alebo 50 eur za megawatthodinu, a aby sa predĺžil minimálne do konca roka 2024," dodala a pripomenula, že platnosť systému má vypršať 31. mája.



Podľa Riberovej je potrebná reforma elektrickej siete v EÚ, aby sa znížilo kolísanie cien a elektrina bola lacnejšia. Madrid si však uvedomuje, že zavedenie nového cenového režimu EÚ "môže trvať dlho".



V rámci súčasných pravidiel EÚ sa ceny elektriny na veľkoobchodných trhoch určujú na základe najdrahších výrobných nákladov, ktoré majú aktuálne plynové elektrárne. Madrid a Lisabon už dlho bojujú za zmenu tohto cenového systému. Tvrdia, že nie je vhodný pre Pyrenejský polostrov, ktorý je málo prepojený so zvyškom európskej elektrickej siete a využíva veľké množstvo obnoviteľnej energie.



O prepracovanie pravidiel sa usiluje aj Francúzsko a Taliansko.



Riberová dodala, že Madrid čoskoro ponúkne nové návrhy na "modernizáciu regulácie trhu s elektrickou energiou v Európe".



Ceny elektriny v Španielsku od svojho vrcholu vlani v auguste neustále klesali, čiastočne vďaka vyššej produkcii veternej energie.