Španielsko predĺži niektoré protiinflačné opatrenia na ďalší rok

Madrid 27. decembra (TASR) - Španielska vláda predĺžila niektoré z opatrení zavedených na pomoc obyvateľom a firmám počas vysokej inflácie na ďalší rok. Urobila to napriek tomu, že miera inflácie sa výrazne zmiernila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podobne ako v mnohých iných krajinách Európy aj Španielom po pandémii nového koronavírusu prudko vzrástli životné náklady. Tie ešte zvýšila vojna na Ukrajine. Vláda preto v minulých rokoch prijala protiinflačné opatrenia, ktoré pomáhali firmám a domácnostiam náklady znižovať. "Táto fáza bude slúžiť na konsolidáciu pokroku, ktorý sme dosiahli za posledných päť rokov," povedal na tlačovej konferencii po schválení balíka opatrení predseda vlády Pedro Sanchez, ktorý uviedol, že ekonomika by mala tento rok vzrásť o takmer 2,5 %. Zlepšil tak pôvodný odhad, ktorý poukazoval na rast o 2,4 %.



V rámci predĺžených podporných opatrení sa príspevky pre deti a mládež na využívanie verejnej dopravy rozšíria na všetkých pravidelných používateľov tejto dopravy. Zároveň sa predĺži obdobie nižšej dane z pridanej hodnoty (DPH) na esenciálne produkty ako zelenina a ovocie, cestoviny a jedlé oleje. Takzvaná daň z mimoriadnych ziskov pre energetické firmy, ktorá v tomto roku priniesla do štátnej pokladnice zhruba 3 miliardy eur, sa upravila v prospech firiem investujúcich do zelených energií.



Podobná daň pre banky sa však v roku 2024 nemení a navyše, niektoré protiinflačné opatrenia sa v budúcom roku rušia. To platí pre zníženú DPH na energie, ktorá sa postupne bude zvyšovať na pôvodných 21 %. V prípade plynu sa na 21 % vráti od apríla a v prípade elektrickej energie sa na budúci rok predbežne zvýši na 10 %.