Španielsko predĺži obdobie znížených daní z energií do mája 2022

Madrid 21. decembra (TASR) - Španielska vláda bude nižšie dane z energií, o čom rozhodla ešte v lete tohto roka s cieľom zmierniť dôsledky vysokých nákladov pre domácnosti, uplatňovať až do mája 2022. Informovala o tom v utorok hovorkyňa vlády Isabel Rodriguezová.



Pôvodne mali nižšie dane z energií platiť iba do konca tohto roka. Ako Rodriguezová dodala, toto rozhodnutie vyjde Španielsko v prvých mesiacoch budúceho roka na približne 2 miliardy eur.



Dopyt po energiách tento rok prudko vzrástol po tom, ako sa ekonomiky vo svete začali po minuloročných obmedzeniach v dôsledku pandémie nového koronavírusu výrazne zotavovať. Vysoký dopyt a nízke zásoby vyhnali ceny plynu a elektrickej energie v Európe na rekordné úrovne a do konca zimného obdobia sa s ich poklesom nepočíta. Prudký rast cien energií sa následne odrazil na účtoch domácností.



Ako uviedla španielska ministerka energetiky Teresa Riberová, vyhliadky veľkoobchodných cien elektrickej energie "nevyzerajú dobre". Podľa nej je preto nevyhnutné, aby vláda doterajšie eliminácie a redukcie niektorých daní, ktoré sa odrážajú na účtoch za elektrinu, ešte nejaký čas udržala.



Španielsko tak napríklad ponechá samostatnú daň z elektrickej energie na zníženej úrovni 0,5 % až do 30. apríla. Jej pôvodná výška bola 5,1 %. Rovnako zostane dovtedy na zníženej úrovni 10 % oproti pôvodným 21 % aj daň z pridanej hodnoty (DPH), uviedla Riberová. Navyše, daň z produkcie elektrickej energie pôvodne vo výške 7 %, ktorú španielska vláda dočasne zrušila, bude zrušená do konca marca.