Španielsko predĺžilo dočasnú daň zo ziskov energetických firiem

Madrid 23. decembra (TASR) - Španielska vláda predĺžila účinnosť dočasnej dane z nadmerných ziskov energetických spoločností do budúceho roka. Príslušný dekrét nadobudne platnosť 1. januára, oznámil v pondelok premiér Pedro Sánchez. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Aby sa dekrét mohol uplatňovať počas celého budúceho roka, ako plánuje menšinová vláda, musí ho do 30 dní potvrdiť parlament.



Vláda dodržuje svoje záväzky, keďže od energetických spoločností vyžaduje "dodatočné úsilie" a zároveň zavádza daňové stimuly na podporu strategických investícií v oblasti prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku, povedal Sánchez.



Energetické podniky varovali, že predĺženie dane vo výške 1,2 % pre spoločnosti s obratom aspoň jedna miliarda eur, by ohrozilo investície do obnoviteľných zdrojov v objeme 30 miliárd eur. Dočasnú daň zaviedlo Španielsko v roku 2022 s cieľom zmierniť tlak na rozpočty obyvateľov v čase, keď energetický sektor výrazne profitoval z nárastu cien energií po rozpútaní vojny na Ukrajine.