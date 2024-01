Madrid 19. januára (TASR) - Španielsko privítalo v roku 2023 rekordný počet zahraničných turistov, viac ako 84 miliónov. To bolo o 17 % viac ako v predchádzajúcom roku 2022 a dokonca nárast o 1 % oproti roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Oznámil to v piatok minister cestovného ruchu Jordi Hereu, ktorý v tomto roku očakáva ďalší nárast počtu zahraničných návštevníkov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zahraniční turisti vlani minuli v Španielsku 108 miliárd eur, čo bolo o 17 % viac ako v roku 2019. "Celkovo bol rok 2023 veľmi pozitívny a rekordný," uviedol Hereu na tlačovej konferencii a predpovedal, že v aktuálnom 1. štvrťroku 2024 pricestuje do Španielska 23,2 milióna zahraničných návštevníkov, čo bude o 11 % viac ako pred rokom, pričom ich výdavky sa pravdepodobne zvýšia o vyše 18 %.



Minister neposkytol konkrétnu predpoveď na celý rok 2024. Uviedol len, že očakáva rekordný počet návštevníkov, pričom dodal, že Španielsko musí "bojovať o turistov s konkurenciou z iných kontinentov", ako sú Brazília, Čína či USA.



Priznal tiež, že krajina potrebuje lepšie pravidlá pre ubytovanie turistov, aby nenarúšali spôsob života miestnych obyvateľov. A musí lepšie regulovať rastúcu ponuku domov a bytov na prenájom, ktoré konkurujú hotelom.



"Musíme riadiť cestovný ruch. Celá turistická ponuka musí byť regulovaná a v každej oblasti musí byť dosiahnutý udržateľný mix," dodal.



Španielske združenie cestovného ruchu Exceltur očakáva, že celkové príjmy z turistického ruchu v tomto roku po prvý raz prekročia 200 miliárd eur. To predstavuje nárast o 8,6 % oproti roku 2023, a to aj napriek neistote v súvislosti s vojnami na Ukrajine a v Gaze a v dôsledku globálnej inflácie.



Príspevok cestovného ruchu k hrubému domácemu produktu Španielska by sa mal v roku 2024 zvýšiť na 13,4 % z 12,8 % v roku 2023, uviedlo združenie. Očakáva tiež, že Španielsko pritiahne viac turistov ako jeho rivali vo východnom Stredomorí, ako je Egypt, ktorý je bližšie ku konfliktu v Gaze.