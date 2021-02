Španielsko rokuje s arabskými fondmi o spolufinancovaní projektov

Madrid 17. februára (TASR) - Španielsko rokuje so štátnymi investičnými fondmi z niekoľkých krajín Perzského zálivu o ich pripojení sa k projektom financovaným z európskeho fondu obnovy. Chce tak zvýšiť „palebnú silu“ záchranného fondu. Oznámila to v stredu španielska ministerka zahraničných vecí Arancha González Laya.



„Majú veľký záujem o projekty dekarbonizácie, digitalizácie a modernizácie našej výrobnej štruktúry v čase, keď Španielsko vstupuje do procesu transformácie ekonomiky,“ uviedla počas videohovoru so zahraničnými korešpondentmi v Španielsku.



Jedinou podmienkou týchto spoločných investícií je zatiaľ vytváranie pracovných miest v Španielsku, uviedol vysokopostavený zdroj oboznámený s plánom obnovy Európskej únie (EÚ).



Štátne investičné fondy z Perzského zálivu sú „dobrými znalcami Španielska a dobrými investormi,“ dodala González Laya.



Španielsko dostane jeden z najväčších finančných príspevkov od EÚ na zotavenie sa z tzv. koronakrízy v nasledujúcich rokoch. Ide až o 140 miliárd eur, z toho asi polovica bude vo forme grantov.



Španielska vláda očakáva, že prostredníctvom tzv. pákového efektu, teda zapojením súkromných investorov vrátane arabských štátnych fondov, zvýši objem prostriedkov na pomoc svojej ekonomike.



Projekty pre ďalšiu generáciu, ako ich nazýva EÚ, musia spĺňať investičné kritériá, ako sú modernizácia alebo udržateľnosť.



Španielska vláda sa snaží získať miestnych aj zahraničných súkromných investorov, aby spolu vložili peniaze do schválených projektov, uviedla ministerka.



Spomenula pritom štátny fond Spojených arabských emirátov, ktorý už vlastní podiely v španielskej ropnej spoločnosti Cepsa a prevádzkovateľovi plynovodu Enagas, katarský QIA, akcionára spoločnosti Iberdrola, a saudskoarabský verejný investičný fond (PIF).



Minulý rok pritom španielska vláda prijala dekrét, ktorý jej dáva právo veta pri predaji väčších ako 10 % podielov v španielskych firmách, ktoré považuje za strategické, investorom z krajín mimo EÚ. González Laya tvrdí, že toto veto je kompatibilné s hľadaním zahraničných investorov. Ministerka sa snaží dosiahnuť zvýšenie finančných prostriedkov na rozvoj španielskej infraštruktúry.



Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos aktívne podporoval obchodné vzťahy medzi Španielskom a krajinami Perzského zálivu. Od augusta žije otec súčasného monarchu Filipa VI. v Spojených arabských emirátoch, kde sa ukrýva pred finančným škandálom. Ako dôvod uviedol, že nechce, aby jeho súkromné škandály a obvinenia z korupcie zatienili vládu jeho syna.