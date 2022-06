Španielsko sa snaží obmedziť plytvanie potravinami

Madrid 7. júna (TASR) - Španielska vláda v utorok prijala návrh zákona, ktorý má za cieľ znížiť plytvanie potravinami, a to zavedením pokút pre reštaurácie a supermarkety, ktoré ich vyhadzujú. Podobnú legislatívu majú aj vo Francúzsku a Taliansku. TASR správu prevzala z AFP.



"Ide o priekopnícky legálny nástroj na zabránenie plytvaniu v potravinovom reťazci od výrobcov až po spotrebiteľov, čo vedie k finančným stratám a má vplyv na životné prostredie," povedal po zasadnutí vlády minister pre potraviny Luis Planas. "Vo svete, kde, žiaľ, stále existuje hlad a podvýživa, sú to veci, ktoré zaťažujú svedomie každého," dodal.



Návrh zákona musí schváliť parlament. Vláda sa ním snaží zredukovať 1,3 milióna ton potravín a nápojov, ktoré sa každoročne vyhodia, čo predstavuje podľa jej údajov stratu 250 eur na osobu. Na základe novej legislatívy budú musieť supermarkety aj reštaurácie nájsť spôsoby, ako zvyšky jedla distribuovať mimovládnym organizáciám a potravinovým bankám.



V prípadoch, keď je napríklad ovocie príliš prezreté na predaj, musí sa použiť na výrobu džemov alebo štiav, alebo ak už nie je vhodné na ľudskú spotrebu, musí sa použiť na krmivo pre zvieratá alebo na kompostovanie.



Reštaurácie budú zase musieť zákazníkom poskytnúť vrecúška na odnesenie zvyškov, aby sa predišlo plytvaniu, čo je v Španielsku neobvyklá prax.



Návrh zákona stanovuje pokuty za nesplnenie povinnosti, ktoré sa pohybujú od 2001 eur do 60.000 eur. Podľa Planasa cieľom nie je vytvoriť "intervenčný zákon" ale taký, ktorý by "zvyšoval povedomie" o plytvaní potravinami. Sankcie sa nebudú týkať domácností, na tie sa zamerajú vzdelávacie kampane.



Aj iné krajiny ako Taliansko a Francúzsko v predchádzajúcich rokoch prijali zákony zamerané na plytvanie potravinami. Európska únia sa v súlade s cieľmi stanovenými OSN zaviazala znížiť do roku 2030 plytvanie potravinami zo strany spoločností aj spotrebiteľov o polovicu.