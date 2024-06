Španielsko sa snaží odvrátiť clá na vývoz bravčového mäsa do Číny

Santander/Madrid 17. júna (TAS) - Španielsko, popredný vývozca bravčového mäsa, spolupracuje s predstaviteľmi z Európskej únie (EÚ) na snahe vyhnúť sa zavedeniu ciel po tom, ako Peking oznámil, že začne antidumpingové vyšetrovanie dovozu bravčového mäsa z európskeho bloku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zdá sa, že čínske vyšetrovanie je zamerané najmä na Španielsko, Holandsko, Francúzsko a Dánsko, najväčších vývozcov bravčového mäsa z EÚ do Číny.



Kroky Pekingu nasledujú po minulotýždňovom oznámení Európskej komisie, že od júla zavedie antisubvenčné clá na dovoz elektrických áut z Číny.



Minister hospodárstva Carlos Cuerpo v pondelok uviedol, že Španielsko a EÚ pracujú na nájdení rovnováhy, ktorá zabráni obchodnej vojne medzi Bruselom a Pekingom a zároveň ochráni európske výrobky pred nekalými obchodnými praktikami.



"Tak ako nemôže dôjsť k obchodnej vojne, nemôže dôjsť ani k pretekom o dotácie," povedal Cuerpo, ktorý je aj španielskym ministrom obchodu, na konferencii v Santanderi. "Už teraz pracujeme prostredníctvom EÚ na hľadaní riešení, ktoré poskytnú cestu vpred bez poškodenia sektora."



Minister poľnohospodárstva Luis Planas zase poznamenal, že neočakáva okamžité opatrenia po tom, čo Čína uviedla, že vyšetrovanie, ktoré sa začalo v pondelok, môže trvať viac ako rok.



"Dúfam a očakávam, že bude priestor na porozumenie, vyjednávanie a vyhnutie sa ciel na poľnohospodárske a potravinárske produkty," povedal Planas novinárom v Madride.



Vyšetrovanie, ktoré v pondelok oznámilo čínske ministerstvo obchodu, sa zameria na bravčové mäso a vnútornosti.



Španielsko vyviezlo v roku 2023 do Číny 560.488 ton produktov z bravčového mäsa v hodnote 1,2 miliardy eur. To predstavovalo 20,3 % z jeho celkového exportu bravčového mäsa z hľadiska objemu a 13,7 % z hľadiska hodnoty, podľa Interporc, španielskeho združenia výrobcov bravčového mäsa.



Interporc dodal, že Španielsko sa podieľa 21 % na celkovom dovoze bravčového do Číny.