Španielsko schválilo plán energetickej transformácie za 9 miliárd eur
Autor TASR
Madrid 25. mája (TASR) - Španielska vláda v pondelok predstavila plán energetickej transformácie v objeme 9 miliárd eur, ktorý zahŕňa zvýšenie energetickej účinnosti budov a sprístupnenie takmer bezplatnej verejnej dopravy pre ľudí s nízkymi príjmami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Energetická revolúcia nemôže byť len pre tých, ktorí si môžu vymeniť autá, umiestniť solárne panely na strechu alebo zrekonštruovať svoje domy bez dotácií,“ povedal španielsky premiér Pedro Sánchez. „Musí sa dostať ku každému,“ zdôraznil. Prijatie plánu, ktorý počíta so spolufinancovaním zo strany EÚ, si vyžaduje súhlas parlamentu, v ktorom majú Sánchezovi socialisti len niečo vyše tretiny kresiel.
Plán vyčleňuje 4,7 miliardy eur na zvýšenie energetickej účinnosti domov, sociálnych bytov a štvrtí. Zvyšných 4,3 miliardy eur by smerovalo do rozvoja verejnej dopravy, a to aj vo vidieckych oblastiach, a do obnovy vozových parkov, ktoré využívajú firmy a nezávislí pracovníci. Ľudia v domácnostiach s nízkymi príjmami a iné zraniteľné skupiny by mohli využívať verejnú dopravu takmer bezplatne.
