Španielsko spustilo projekt zameraný na dovoz obilia z Ukrajiny vlakmi

Madrid 10. augusta (TASR) - Španielsko spustilo pilotný projekt, ktorého cieľom je preskúmať možnosti dovozu ukrajinského obilia prostredníctvom nákladnej železničnej dopravy ako alternatívy k námornej doprave, ktorá je obmedzená v dôsledku vojny. Informuje o tom stredu agentúra AFP.



V rámci projektu vyrazil v utorok večer z Madridu prvý nákladný vlak španielskej železničnej spoločnosti Renfe pozostávajúci z 25 kontajnerov dlhých 12 metrov. Smeruje do poľského mesta Chelm ležiaceho pri hraniciach s Ukrajinou, informovalo španielske ministerstvo dopravy.



Po absolvovaní tejto 2400-kilometrovej cesty doň v Chelme naložia 600 ton obilia z Ukrajiny a začiatkom septembra sa vydá na spiatočnú cestu do Barcelony. "Toto je pilotný projekt... na demonštráciu technickej a ekonomickej životaschopnosti prepravy obilia európskou železničnou sieťou z Lodže v Poľsku do Barcelony," uviedlo španielske ministerstvo dopravy.



V dôsledku ruskej invázie uviazlo v ukrajinských čiernomorských prístavoch okolo 25 miliónov ton pšenice a ďalších obilnín. Vojna na Ukrajine tiež spôsobila globálny nárast cien potravín a vyvolala obavy z hroziaceho hladu a politickej nestability v rozvojových krajinách.



Ukrajina a Rusko napokon separátne podpísali 22. júla s Tureckom a OSN prelomovú dohodu zameranú na ukončenie ruskej blokády a umožnenie opätovného vývozu obilia z troch ukrajinských čiernomorských prístavov, z ktorých odvtedy vyplávalo dovedna 12 lodí.