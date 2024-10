Španielsko tento rok prilákalo rekordný počet turistov

Madrid 2. októbra (TASR) - Počet turistov a obchodných cestujúcich, ktorí navštívili Španielsko za osem mesiacov do konca augusta, dosiahol nový rekord 64,3 milióna, oznámil v stredu španielsky štatistický úrad INE. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa ich počet zvýšil o 11,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výdavky návštevníkov sa zvýšili o takmer 18 % na 86,5 miliardy eur. Len v auguste navštívilo Španielsko takmer 11 miliónov turistov a podnikateľov, čo je o 7,3 % viac ako v júli. Podľa odhadov minuli 15,3 miliardy eur, čo je o 13 % viac ako v auguste 2023. Zvýšili sa aj výdavky na jedného cestujúceho, a to o 5,3 % na viac ako 1400 eur.



Z pohľadu počtu návštevníkov sa na čele rebríčka umiestnili Briti. Za osem mesiacov do konca augusta ich bolo 12,7 milióna, o 7,8 % viac ako v rovnakom období vlaňajška. Nasledovali Francúzi s počtom 9,2 milióna, čo predstavuje nárast o 10,1 %, a Nemci, ktorých počet sa zvýšil o 9,3 % na osem miliónov.



Najnavštevovanejším regiónom bolo Katalánsko s takmer 13,8 milióna návštevníkmi, nasledované Baleárskymi ostrovmi, pričom samotná Malorka zaznamenala takmer 11,2 milióna návštevníkov. Kanárske ostrovy prilákali takmer 9,9 milióna a Andalúzia viac ako 9,3 milióna turistov.



Cestovný ruch sa na hrubom domácom produkte Španielska podieľa takmer 14 %, pričom v niektorých regiónoch, napríklad na Baleárskych ostrovoch, kde tento podiel dosahuje približne 35 %, je toto číslo podstatne vyššie. Turizmus je aj významným zdrojom tvorby pracovných miest. V auguste v odvetví pracovalo zhruba 2,9 milióna ľudí, čo bolo o 5,5 % viac ako v júli, uviedol minister cestovného ruchu Jordi Hereu.