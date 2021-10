Španielsko uložilo pokutu ôsmim spoločnostiam

Madrid 1. októbra (TASR) - Španielsky protimonopolný úrad CNMC uložil pokutu ôsmim spoločnostiam vrátane Siemensu, Nokie a ACS v celkovej výške 127,3 milióna eur za údajné ovplyvňovanie verejných zákaziek týkajúcich sa železničných zabezpečovacích systémov.



Podľa úradu v rokoch 2002 až 2017 postupovali tieto spoločnosti ako kartel pri nezákonnom rozdeľovaní zmlúv v hodnote 4,1 miliardy eur od národného prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry Adif.



Hovorca Nokie v tejto súvislosti uviedol, že spoločnosť plne spolupracovala pri vyšetrovaní CNMC a domnieva sa, že postupovala v súlade so zákonom.



„Proti rozhodnutiu sa odvoláme a žiadame pozastavenie všetkých sankcií, kým nepadne verdikt v rámci odvolania,“ dodal hovorca. Siemens ani ACS zatiaľ pokuty nekomentovali.



CNMC rozhodol o pokutách na základe vyšetrovania z roku 2019. To viedlo k rozbitiu podobného kartelu, do ktorého bola zapojené väčšina tých istých firiem a týkal sa elektrifikácie železníc.



„Tieto (novšie) praktiky kartelu sú obzvlášť škodlivé, pretože v niektorých prípadoch by dôsledky podvodu trvali až do roku 2040, keď by mala vypršať platnosť niektorých zmlúv,“ uvádza sa vo vyhlásení protimonopolného úradu.



CNMC dodal, že rozdal pokuty aj 10 vedúcim predstaviteľom spoločností v celkovej výške 483.000 eur.



Dcérska spoločnosť ACS Cobra dostala najväčšiu pokutu, 30 miliónov eur, nasledovala Nokia, ktorá má zaplatiť 24 miliónov eur. Siemens a jeho dcéra Siemens Rail dostali pokuta spolu 28,9 milióna eur.