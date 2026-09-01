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Španielsko v júli navštívilo rekordných takmer 11,54 milióna turistov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Išlo o medziročný rast ich počtu o 4,6 %.

Autor TASR
Madrid 1. septembra (TASR) - Do Španielska v júli pricestovalo 11,539 milióna zahraničných turistov. Išlo o medziročný rast ich počtu o 4,6 % a nový júlový rekord. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil španielsky štatistický úrad INE. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Najviac zahraničných turistov do Španielska prišlo z Veľkej Británie (2,2 milióna). Nasledovalo Francúzsko (1,6 milióna) a Nemecko (1,2 milióna). Pobyty turistov v platenom ubytovaní sa zvýšili o 4 %, pričom v hoteloch vzrástli o 3,8 % a v prenájmoch o 12 %.

Najobľúbenejšou turistickou destináciou v Španielsku v júli boli Baleárske ostrovy, na ktoré smerovalo 22,3 % všetkých turistov. Nasledovalo Katalánsko (20,6 % všetkých turistov) a Andalúzia (14,6 %). Počet turistov na Baleárskych ostrovoch sa medziročne zvýšil o 0,1 %, v Katalánsku o 0,8 % a v Andalúzii až o 9,5 %.

Počet zahraničných turistov, ktorí Španielsko navštívili od začiatku roka do záveru júla, medziročne stúpol o 4,6 % na viac ako 58,1 milióna.
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