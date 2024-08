Španielsko v prvom polroku privítalo 42,5 milióna turistov

Madrid 2. augusta (TASR) - Španielsko zaznamenalo v júni aj za celý 1. polrok 2024 nárast počtu zahraničných turistov. Oznámil to v piatok Národný štatistický úrad (INE). TASR o tom informuje na základe správy portálu EFE.



Konkrétne, Španielsko privítalo v júni 2024 približne 9,3 milióna zahraničných turistov, o 12,1 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka 2023.



Najviac zahraničných návštevníkov prišlo tradične zo Spojeného kráľovstva, vyše 2,1 milióna, o 8,8 % viac ako v júni 2023. Nasledovali Francúzsko a Nemecko s jedným miliónom návštevníkov. V prípade Francúzska to predstavuje medziročný nárast o 11,7 %, zatiaľ čo počet turistov z Nemecka klesol o 1,8 %.



Baleárske ostrovy boli v júni opäť hlavným cieľom zahraničných turistov s podielom vo výške 23,5 % z celkového počtu, nasledovali Katalánsko (21,5 %) a Andalúzia (14,7 %).



Za prvých šesť mesiacov 2024 sa počet turistov v Španielsku zvýšil o 13,3 % na 42,5 milióna osôb.



V roku 2023 počet zahraničných turistov v Španielsku vzrástol o 18,7 % na 85,1 milióna osôb. To bolo o 1,9 % viac ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, keď do Španielska prišlo 83,5 milióna zahraničných turistov.



V roku 2023 dosiahli príjmy Španielska z cestovného ruchu 108,7 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 25 %. Cestovný ruch sa podieľa približne 12 % na hrubom domácom produkte (HDP) krajiny.