Španielsko v roku 2025 navštívilo 97 miliónov zahraničných turistov
Väčšina návštevníkov pochádzala z Európy, z čoho približne polovicu tvorili britskí, nemeckí a francúzski dovolenkári, uviedlo ministerstvo vo svojom prvom odhade.
Autor TASR
Madrid 15. januára (TASR) - Španielsko v minulom roku navštívilo 97 miliónov zahraničných turistov, čo predstavuje nové historické maximum. V porovnaní s predchádzajúcim rekordným rokom 2024 sa počet zvýšil o 3,5 %, zatiaľ čo výdavky vzrástli o 6,8 % na 135 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa vo štvrtok odvolala na predbežné údaje španielskeho ministerstva cestovného ruchu.
Väčšina návštevníkov pochádzala z Európy, z čoho približne polovicu tvorili britskí, nemeckí a francúzski dovolenkári, uviedlo ministerstvo vo svojom prvom odhade. Cestovný ruch predstavuje približne 13 % výkonu ekonomiky v druhej najnavštevovanejšej krajine sveta po Francúzsku. Španielsko sa zotavilo z finančnej a dlhovej krízy, pričom dôležitú úlohu po rokoch úsporných opatrení hralo oživenie cestovného ruchu po pandémii ochorenia COVID-19.
Podľa prognóz španielskej centrálnej banky sa štvrtá najväčšia ekonomika Európskej únie v roku 2025 zväčšila o 29 %, čo je viac ako dvojnásobok priemeru očakávaného za celú eurozónu.
