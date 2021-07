Španielsko verí, že dosiahne svoj cieľ v cestovnom ruchu

Madrid 10. júla (TASR) - Španielsko zatiaľ stále očakáva, že tento rok dosiahne svoj cieľ a privíta približne 45 miliónov zahraničných turistov. Ale rýchle šírenie delta variantu nového koronavírusu v krajine vyvoláva obavy z opätovného obmedzenia cezhraničnej mobility, čo by mohlo podkopať zotavovanie cestovného ruchu, kľúčového odvetia španielskej ekonomiky.



Podľa londýnskych novín Financial Times miera nákazy novým variantom delta v Španielsku patrí medzi najvyššie v kontinentálnej Európe.



Francúzsko už preto odporučilo svojim obyvateľom, aby necestovali do Španielska a Portugalska. Madrid teraz s napätím vyčkáva, či Spojené kráľovstvo podľa pôvodného plánu ukončí obmedzenia pre ľudí prichádzajúcich zo Španielska. Londýn zatiaľ zaradil na zoznam tzv. zelených krajín len španielske Baleárske ostrovy. Pri príchode z ostatných španielskych regiónov musia ísť Briti do karantény a na testy.



V roku 2019 navštívilo Španielsko 18 miliónov Britov, z toho 3,7 milióna smerovalo na Baleárske ostrovy.



Ministerka pre cestovný ruch Maria Reyes Maroto Illera napriek tomu verí, že Španielsku sa podarí prilákať tento rok 45 miliónov zahraničných návštevníkov, čo je menej ako polovica z 83,5 milióna ľudí, ktorí krajinu navštívili pred pandémiou v roku 2019.



„Očakávame, že počas leta príde približne 17 miliónov zahraničných turistov a mnohí budú Briti, pretože ide o trh, ktorý je veľmi verný Španielsku,“ povedala pre noviny El País. To bude iba 45 % z počtu návštevníkov v lete 2019, ale trikrát viac ako v lete 2020.



Na porovnanie, medzi januárom a májom 2021 prišlo do Španielska 3,2 milióna turistov zo zahraničia, zatiaľ čo v rovnakom období 2019 ich bolo 26 miliónov.



Dobré tempo očkovania v Španielsku vyvolalo nádeje na primerane úspešnú letnú sezónu. Súčasné šírenie nového koronavírusu medzi mladšou neočkovanou populáciou však vytvára obavy z nových medzinárodných cestovných obmedzení, ktoré by viedli k zrušeniu rezervácií.



Španielski predstavitelia v tejto súvislosti poukázali na fakt, že nárast nových prípadov, najmä medzi mladými, nevedie k výraznému zvýšeniu počtu hospitalizácií. A že najzraniteľnejší španielski občania sú do značnej miery chránení, pričom viac ako 42 % populácie je úplne zaočkovaných. Miera úmrtnosti patrí tiež k najnižším v Európskej únii. Turistický priemysel sa ale stále obáva dôsledkov politických rozhodnutí za hranicami Španielska.