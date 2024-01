Španielsko vlani vyrobilo viac ako 50 % tzv. zelenej elektriny

Madrid 7. januára (TASR) - Španielsko v roku 2023 vyrobilo viac ako polovicu svojej elektriny z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterné a solárne zariadenia. To je nový rekord. Ukázali to najnovšie údaje národnej energetickej spoločnosti Red Eléctrica de Espaňa (REE). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa REE výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov dosiahla minulý rok takmer 135.000 gigawatthodín (GWh), čo predstavuje ekvivalent 50,4 % z celkového národného energetického mixu. Toto percento, ktoré je o vyše osem bodov väčšie ako 42,2 % v roku 2022, predstavuje nový rekord, pričom Španielsko prvýkrát prekonalo hranicu 50 % pokiaľ ide o produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov.



Vietor bol hlavným zdrojom obnoviteľnej energie už druhý rok po sebe, keďže vygeneroval 63.000 GWh alebo 23,3 % z celkovej elektriny vyrobenej v Španielsku. Solárne zariadenia vyrobili 37.000 GWh alebo 14 % z celkového objemu, čo bolo výrazne viac ako v prípade vodnej energiu, ktorá sa podieľala 9,5 % na celkovej produkcii.



Podiel elektriny vyrobenej z jadra zostal minulý rok stabilný na úrovni 20,3 % z celkovej produkcie, zatiaľ čo objem elektriny vyrobenej z plynu vlani klesol o sedem bodov na 17,2 %.



Tieto čísla "sú nevyvrátiteľným dôkazom toho, že zelený prechod v Španielsku stabilne napreduje," uviedla vo vyhlásení Beatriz Corredorová, prezidentka REE.



Vláda premiéra Pedra Sáncheza sa zaviazala, že do roku 2030 zvýši podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 74 % celkovej produkcie, čo je uskutočniteľný cieľ vzhľadom na prirodzené množstvo slnečného svitu a vetra v Španielsku. To viedlo k prudkému nárastu obrovských projektov solárnych zariadení a veterných fariem, vďaka čomu sa Španielsko stáva lídrom v Európe, pokiaľ ide o podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe elektriny.