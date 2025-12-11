Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španielsko vstupuje do tretieho roku bez schváleného štátneho rozpočtu

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Od svojho vzniku v roku 2023 koalícia pod vedením socialistického premiéra Pedra Sanchéza nedokázala v parlamente presadiť svoje návrhy štátneho rozpočtu.

Autor TASR
Madrid 11. decembra (TASR) - Španielsko vstúpi do roku 2026 bez nového štátneho rozpočtu už tretí rok po sebe, keďže parlament vo štvrtok opäť zablokoval výdavkové plány menšinovej ľavicovej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Od svojho vzniku v roku 2023 koalícia pod vedením socialistického premiéra Pedra Sanchéza nedokázala v parlamente presadiť svoje návrhy štátneho rozpočtu. Je to už druhýkrát za dva týždne, čo zákonodarcovia odmietli vládou navrhovaný strop výdavkov a harmonogram znižovania deficitu na roky 2026 až 2028. Schválenie výdavkového stropu je kľúčovým prvým krokom k predloženiu nového rozpočtu, ktorý by nahradil rozpočtový rámec platný od roku 2023.

Vládny návrh počítal na rok 2026 s výdavkami vo výške 212 miliárd eur, čo predstavuje nárast o 8,5 % oproti súčasnému stavu, a deficitom verejných financií na úrovni 2,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny. Poslanci vo štvrtok návrh zamietli pomerom hlasov 177 ku 166, pričom päť zákonodarcov sa zdržalo. Hlavná opozičná konzervatívna Ľudová strana v súlade s očakávaniami spojila svoje sily s pravicovým zoskupením Vox a s katalánskymi separatistami zo strany Junts, ktorá sa nedávno rozišla s vládou.

Podľa španielskej ústavy môže byť existujúci rozpočet za určitých podmienok automaticky predĺžený, ak poslanci neschvália nový.
