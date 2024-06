Španielsko vymenuje šéfa centrálnej banky pred júlovým zasadaním ECB

Madrid 20. júna (TASR) - Španielska vláda rokuje s hlavnou opozičnou stranou o vymenovaní nového guvernéra španielskej centrálnej banky. Chce to stihnúť ešte pred ďalším zasadnutím Európskej centrálnej banky (ECB) 18. júla, na ktorom sa bude hlasovať o úrokových sadzbách. Oznámil to vo štvrtok minister hospodárstva Carlos Cuerpo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rozhovory sú súčasťou širších rokovaní, ktoré zahŕňajú aj obsadenie postov v riadiacom orgáne súdneho systému, protimonopolného úradu a dohľadu nad akciovým trhom.



Doterajší guvernér španielskej centrálnej banky Pablo Hernández de Cos odstúpil z funkcie minulý týždeň po tom, čo mu vypršal mandát. Banku dočasne vedie zástupkyňa guvernéra Margarita Delgadová, ktorá sa môže zúčastňovať na zasadnutiach Rady guvernérov ECB, ale nemôže na nich hlasovať.



Cuerpo v stredu (19. 6.) v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RNE uviedol, že vláda pracujeme na tom, aby Španielsko malo na ďalšom stretnutí ECB oficiálneho zástupcu.



Vláda zvyčajne vymenúva guvernéra centrálnej banky, zatiaľ čo opozičná strana navrhuje zástupcu guvernéra. Ak sa nedohodnú, Delgadová môže zostať ako úradujúca šéfka až do septembra, keď sa skončí jej funkčné obdobie, povedal Cuerpo.



Začiatkom tohto mesiaca ECB odhlasovala zníženie svojej depozitnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na 3,75 %. Pripojila sa tak k ostatným centrálnym bankám, ktoré začali s cyklom uvoľňovania menovej politiky. Ale vzhľadom na mzdové tlaky je séria rýchleho znižovania sadzieb ECB nepravdepodobná.



Na zozname kandidátov, ktorých uprednostňujú vládni socialisti, sú bývalá šéfka ministerstva financií Soledad Núňezová a zástupkyňa prezidenta úradu pre reguláciu akciového trhu Montserrat Martínezová.



Ďalšími kandidátmi sú Fernando Restoy, predseda Inštitútu finančnej stability, a José Manuel Campa, šéf Európskeho orgánu pre bankovníctvo.



Opozičná Ľudová strana navrhuje na viceguvernéra Fernanda Fernándeza, súčasného člena správnej rady španielskej centrálnej banky.