Španielsko výrazne zhoršilo odhad tohtoročného rastu ekonomiky

Madrid 9. apríla (TASR) - Španielska vláda výrazne zhoršila prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku. Dôvodom sú ďalšie obmedzenia v dôsledku šírenia nového koronavírusu, ktoré sa odrazili na vývoji hospodárstva v 1. kvartáli tohto roka, ako aj očakávaná neskoršia distribúcia financií z fondu obnovy.



Madrid najnovšie počíta s tohtoročným rastom španielskej ekonomiky na úrovni 6,5 %, uviedla na piatkovej tlačovej konferencii ministerka hospodárstva Nadia Calvinová. Vláda pôvodne predpokladala rast v rozmedzí od 7,2 % do 9,8 %, pričom horná hranica zahrnovala aj financie z fondu obnovy.



Španielsko zasiahla v prvých dvoch mesiacoch tohto roka tretia vlna pandémie nového koronavírusu. Navyše, v januári ovplyvnilo výkon ekonomiky nepriaznivé počasie. "Zotavovanie sa tak o jeden kvartál odkladá," citovala Calvinovú agentúra Reuters. Ministerka však dodala, že vláda očakáva výrazný rast hospodárstva v 2. polroku tohto roka.



Ďalším impulzom pre ekonomiku Španielska budú aj financie z fondu obnovy Európskej únie, vplyv tohto faktora však španielska ekonomika pocíti najmä v budúcom roku. Ešte v minulom roku Calvinová odhadovala, že financie z fondu, pri ktorých sa počítalo so skoršou distribúciou, by mohli podporiť tohtoročný rast ekonomiky na úroveň 9,8 %. Teraz sa ich vplyv presunie do budúceho roka, v ktorom vláda očakáva rast na úrovni 7 %. V roku 2023 by sa tempo rastu ekonomiky malo spomaliť na 3,5 % a v roku 2024 počíta vláda s ďalším spomalením na 2,1 %.



Španielska centrálna banka podľa Reuters už skôr zhoršila odhad vývoja ekonomiky v tomto roku, pričom najnovšie očakáva, že ekonomika vzrastie o 6 %. Jej odhad je tak pesimistickejší než odhad Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý počíta s rastom španielskej ekonomiky v tomto roku na úrovni 6,4 %. V minulom roku zaznamenala ekonomika rekordný pokles o 10,8 %.