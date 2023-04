Španielsko vyšetruje možný dovoz ruskej nafty cez tretie krajiny

Madrid 30. apríla (TASR) - Španielska vláda začala tento týždeň vyšetrovať možný dovoz ruskej nafty cez tretie krajiny s cieľom vyhnúť sa sankciám, ktoré Západ uvalil na Moskvu za inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Európska únia (EÚ) zakázala dovoz ruskej ropy od 5. decembra 2022 a ruských ropných produktov od 5. februára 2023, aby znížila príjmy Moskvy z energií, ktoré používa na financovanie vojny na Ukrajine.



Experti a vedenie ropných spoločností však majú podozrenie, že do členských štátov Únie stále prúdi určitá časť ruskej nafty, ktorá najprv dorazí do iných krajín, aby zamaskovala svoj pôvod.



Španielsky denník El Mundo v piatok (28. 4.) napísal, že najmenej dve lode sú podozrivé z dovozu ruského paliva z Maroka do španielskych prístavov.



Noviny uverejnili správu deň po tom, ako generálny riaditeľ španielskeho energetického gigantu Repsol Josu Jon Imaz vyhlásil, že ruská nafta stále prichádza do štátov EÚ vrátane Španielska cez tretie krajiny.



Španielska ministerka energetiky Teresa Riberová však uviedla, že podľa predbežných výsledkov vyšetrovania bola všetka dokumentácia v poriadku a palivo nebolo ruské, ale vláda bude pokračovať v kontrolách.



"Pri najmenšom podozrení je potrebné preveriť, či dovážané výrobky pochádzajú z uvedeného miesta alebo z inej krajiny, ak sa vyskytne nejaká nezrovnalosť," dodala.



Riberová napíše Európskej komisii, aby navrhla vytvorenie nového systému certifikácie a monitorovania v prípade dovozu ropy a jej derivátov, ktorý bude vyžadovať evidenciu prístavov a rafinérií, uviedlo jej ministerstvo vo vyhlásení.