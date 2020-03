Španielsko vyzvalo na spoločnú a širokú reakciu EÚ na krízu

Madrid 19. marca (TASR) - Španielska vláda ocenila najnovší program nákupu dlhopisov Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý má pomôcť zmierniť dôsledky nového koronavírusu a vyzvala na širokú fiškálnu reakciu v rámci celej Európskej únie (EÚ).



Španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová v televíznom rozhovore uviedla, že najnovší plán ECB je silnou reakciou na krízu a predstavuje to, "čo je momentálne potrebné“.



Calvinová vyzvala partnerov v EÚ na spoločnú fiškálnu reakciu na krízu, aby zmiernili jej vplyv na ekonomiku regiónu.



Španielska ministerka to uviedla deň po tom, ako ECB na krízovom zasadnutí v stredu (18. 3.) večer rozhodla o mimoriadnom programe nákupu aktív v objeme 750 miliárd eur v snahe zastaviť zmätky spôsobené pandémiou, ktorá drví ekonomiku regiónu.



Odmietla však odhadnúť rozsah škôd a uviedla, že na to teraz nie je ten správny okamih, pretože prioritou je prijať celosvetové opatrenia na boj proti chorobe.



Potvrdila, že vláda v Španielsku je pripravená v prípade potreby schváliť ďalšie opatrenia.



Španielsko v utorok (17. 3.) predstavilo balík vo výške 200 miliárd eur na pomoc firmám a ochranu zamestnancov a iných zraniteľných skupín postihnutých krízou koronavírusu.



"Je to balík, ktorý nevylučuje možnosť prijatia ďalších opatrení v budúcnosti, ak to budeme považovať za potrebné," povedala Calvinová.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v separátnom vyhlásení uvítal plán ECB, a tiež vyzval na väčšiu koordináciu v rámci celej EÚ.



"Toto je čas zodpovednosti, solidarity a zjednotených krokov všetkých inštitúcií EÚ," napísal vo štvrtok na sociálnej sieti Twitter.