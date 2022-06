Španielsko začalo posielať plyn do Maroka

Madrid 29. júna (TASR) – Španielsko začalo posielať dodávky zemného plynu do Maroka cez plynovod Maghreb – Európa (GME), aby mu pomohlo dosiahnuť energetickú bezpečnosť po zastavení dodávok z Alžírska. TASR správu prevzala z AFP.



"Prvá zásielka cez plynovod Maghreb sa uskutočnila v utorok (28. 6.) a zahŕňala skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý Maroko kúpilo na medzinárodných trhoch a vyložilo v španielskom závode na opätovné splyňovanie," povedal agentúre AFP zdroj zo španielskeho ministerstva pre ekologickú transformáciu, ktorý nechcel byť menovaný.



Španielsko vo februári uviedlo, že pomôže Maroku vyriešiť nedostatok dodávok plynu tým, že mu umožní dopravovať LNG do španielskeho závodu na opätovné splyňovanie, aby sa potom mohol transportovať do Maroka cez plynovod GME.



Plynovod GME, ktorý prechádza cez Maroko, predtým využívalo Alžírsko na prepravu plynu do Španielska. Ale vlani v októbri, po diplomatickom spore, Alžír odmietol obnoviť 25-ročnú zmluvu s Rabatom o používaní potrubia.



Maroko dostávalo približne miliardu kubických metrov (m3) plynu ročne ako tranzitné poplatky, ktoré pokrývali približne 97 % jeho potrieb, takže krok Alžírska priamo ovplyvnil dodávky energií pre Maroko.



Alžír, ktorý sa v 1. štvrťroku podieľal približne 25 % na dovoze plynu do Španielska, v apríli varoval Madrid, aby nereexportoval žiadne zo svojich dodávok do Maroka, pričom ho upozornil, že by mohol ohroziť jeho vlastnú zmluvu s Alžírskom.



"Certifikačná schéma zaručuje, že tento plyn nie je alžírskeho pôvodu," uviedol zdroj zo španielskeho ministerstva.



Španielsky Enagas, ktorý prevádzkuje štyri terminály LNG a národnú plynovú rozvodnú sieť, "bude kontrolovať pôvod metánového tankera prepravujúceho plyn, ktorý získalo Maroko, a po vyložení vydá osvedčenie, ktoré zabezpečí, že sa nevyvezie žiadny iný plyn," povedal zdroj.



Napätie medzi severoafrickými susedmi vyvrcholilo minulý rok po obnovení diplomatických vzťahov Maroka s Izraelom a po tom, ako Washington uznal suverenitu Rabatu nad spornou Západnou Saharou.



Diplomatické vzťahy sa zhoršili aj medzi Španielskom a Alžírskom po tom, čo Madrid zmenil svoj desaťročia trvajúci postoj neutrality voči Západnej Sahare a súhlasil s tým, že podporí marocký plán autonómie pre sporný región, aby ukončil diplomatický spor.