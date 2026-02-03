< sekcia Ekonomika
Španielsko zaznamenalo vlani rekordný počet turistov
Tých do krajiny prišlo takmer 97 miliónov.
Autor TASR
Madrid 3. februára (TASR) - Španielsko zaznamenalo vlani nový rekord v oblasti počtu zahraničných turistov. Tých do krajiny prišlo takmer 97 miliónov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá zverejnila najnovšie údaje španielskeho štatistického úradu.
Podľa štatistikov navštívilo v roku 2025 Španielsko približne 96,8 milióna zahraničných turistov. Oproti roku 2024 to predstavuje rast o 3,2 %. Pre krajinu to zároveň znamená tretí rekordný rok od roku 2019, po ktorom cestovný ruch paralyzovala pandémia nového koronavírusu.
Španielsko je jednou z najpopulárnejších turistických destinácií. Cestovný ruch sa na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) podieľa až 12,6 %. Ešte výraznejšie sa zvýšili príjmy Španielska od zahraničných turistov, uviedlo španielske ministerstvo pre cestovný ruch. V minulom roku dosiahli 134,7 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje zvýšenie o 6,8 %.
Vysoký počet turistov prilákalo vlani najmä Katalánsko, ktoré je jedným zo 17 autonómnych spoločenstiev. Katalánsko navštívilo v minulom roku celkovo 20,1 milióna zahraničných turistov, o 0,6 % viac než v roku 2024.
Väčšina turistov pricestovala do Španielska z Británie, Francúzska a Nemecka. Britov prišlo celkovo 19 miliónov, Francúzov 12,7 milióna a Nemcov 12 miliónov.
