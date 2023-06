Madrid 9. júna (TASR) - Španielsko zdvojnásobilo nákupy ropy z Latinskej Ameriky, aby nahradilo výpadok dodávok z Ruska. TASR o tom informuje na základe článku v denníku El País.



V prvých štyroch mesiacoch 2023 dovoz ropy spoza Atlantiku pokrýval takmer polovicu potrieb Španielska. Tento nárast je obzvlášť výrazný v prípade krajín Strednej a Južnej Ameriky, kde dovoz vyskočil v prvých štyroch mesiacoch roka o 115 %, podľa údajov španielskej korporácie pre strategické rezervy ropných produktov (CORES).



Len za jeden rok, od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, dovoz ruskej ropy do Španielska klesol zo 700.000 ton na nulu. A zároveň, nákup ropy stúpol z nuly v prípade Venezuely na 258.000 ton, Ekvádoru na 148.000 a Trinidadu a Tobaga na 101.000 ton. Kolumbia predala od januára do apríla 586.000 ton ropy španielskym dovozcom, čo je štyrikrát viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. A Brazília zvýšila dodávky na vyše 2 milióny ton z 1,5 milióna ton v prvých štyroch mesiacoch 2022.



V rámci Severnej Ameriky dodalo Mexiko medzi januárom a aprílom Španielsku viac ako 2,7 milióna ton ropy, čo je takmer o 46 % viac ako v predchádzajúcom roku. Tento nárast robí z Mexika najväčšieho španielskeho dodávateľa ropy, pred USA (2,2 milióna ton) a Brazíliou (2 milióny ton).



Ruská a latinskoamerická ropa sú vzájomne zameniteľné. Obe sú rovnakého typu: ťažké, ideálne na výrobu tzv. stredných destilátov, ako je nafta alebo letecký kerozín, čo je segment najviac zasiahnutý zákazom dovozu ruských ropných derivátov do Európskej únie. V tomto segmente môže konkurovať len niekoľko stredoázijských krajín, napríklad Azerbajdžan. Zvyšok sveta dodáva na trh ľahšiu ropu. Všestrannosť ôsmich španielskych rafinérií, ktoré sú schopné spracovať všetky druhy ropy, je nevyhnutná na umožnenie tejto zmeny dovozu.