Španielsko očakáva pokles ekonomiky o vyše 11 %

Madrid 6. októbra (TASR) - Španielska vláda výrazne zhoršila prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku. Na druhej strane, v roku 2021 očakáva väčšie zotavenie, pričom v roku 2022 by sa ekonomika mohla podľa nej vrátiť na úroveň spred pandémie.



Ministerka hospodárstva Nadia Calvinová v utorok na tlačovej konferencii informovala, že vláda očakáva tento rok pokles hospodárstva o 11,2 %. V prognóze z mája počítala s poklesom o 9,2 %. Dôvodom je druhá vlna pandémie nového koronavírusu, ktorá sa v Španielsku vyvíja obzvlášť negatívne. Španielsko má najvyšší počet nových prípadov infekcie zo všetkých krajín západnej Európy.



V roku 2021 by sa však ekonomika mala zotaviť výraznejšie, než vláda pôvodne očakávala. Zatiaľ čo v májovej prognóze predpokladala rast ekonomiky v roku 2021 na úrovni 6,8 %, teraz počíta s rastom o 7,2 %. Je možné, dodala Calvinová, že rast bude aj vyšší, k čomu by mohol pomôcť fond Európskej únie na obnovu ekonomiky. Ako dodala, Španielsko počíta s tým, že v nasledujúcich mesiacoch bude dostupná vakcína na chorobu COVID-19.



Aj rozpočtový schodok bude tento rok výraznejší, než sa pôvodne čakalo. Mal by dosiahnuť 11,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) oproti májovej prognóze na úrovni 10,3 % HDP. V budúcom roku by sa mal znížiť na 7,7 % HDP, informovala ministerka pre rozpočet María Jesús Monterová.



Nezamestnanosť dosiahne tento rok podľa odhadov vlády 17,1 %. V budúcom roku sa očakáva jej zníženie, avšak iba mierne, na 16,9 %. V obidvoch prípadoch sú však čísla lepšie, než naznačovali pôvodné odhady. V máji očakávala vláda nezamestnanosť tento rok na úrovni 19 % a v budúcom roku pokles iba na 17,2 %.