Španielsko zlegalizuje pobyt státisícov prisťahovalcov

Madrid 19. novembra (TASR) - Španielsko v nasledujúcich troch rokoch zlegalizuje každý rok približne 300.000 migrantov, ktorí sa v krajine nachádzajú bez dokladov. Cieľom je rozšíriť pracovnú silu v krajine, ktorá čelí starnutiu obyvateľstva, vyhlásila v utorok ministerka pre migráciu Elma Saizová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Španielsko sa musí rozhodnúť, či bude otvorenou prosperujúcou krajinou alebo uzavretou a chudobnou krajinou, a my sme si vybrali to prvé," povedala Saizová a dodala, že krajina potrebuje približne 250.000 až 300.000 zahraničných pracovníkov platiacich dane ročne, aby udržala svoj sociálny štát.



Reforma skracuje a zjednodušuje právne a administratívne postupy pri udeľovaní pracovných povolení a povolení na pobyt, umožňuje migrantom registrovať sa buď ako samostatne zárobkovo činné osoby, alebo ako platení pracovníci a poskytuje im dodatočné záruky pracovných práv. Uchádzačom o zamestnanie sa predĺži platnosť víz z troch na 12 mesiacov, zatiaľ čo tí, ktorí majú študijné víza, by mohli legálne pracovať až 30 hodín týždenne.



Španielska ekonomika je najrýchlejšie rastúcou v rámci Európskej únie (EÚ), k čomu prispieva aj vlna kvalifikovaných prisťahovalcov z Latinskej Ameriky. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa v treťom štvrťroku oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 3,4 %.