Španielsko zníži daň z elektriny, aby zmiernilo problémy s infláciou

Madrid 22. júna (TASR) - Španielsko zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na elektrinu o polovicu, aby ochránilo spotrebiteľov pred prudko rastúcou infláciou. Vyhlásil to v stredu premiér Pedro Sánchez. TASR správu prevzala z AFP.



Oznámenie prichádza po porážke Sánchezových socialistov v nedeľných (19. 6.) regionálnych voľbách v Andalúzii, ktorá bola dlhé roky baštou strany.



Sánchez v parlamente povedal, že vláda schváli zníženie DPH z 10 % na 5 % na sobotňajšom (25. 6.) mimoriadnom zasadnutí, "aby aj naďalej chránila občanov pred následkami vojny" na Ukrajine.



Španielska vláda už minulý rok znížila DPH na elektrinu z dovtedajších 21 % na 10 %, aby zmiernila vplyv zvyšovania cien elektriny na spotrebiteľov.



Najnovšia redukcia dane bude súčasťou balíka opatrení, ktoré sa kabinet chystá prijať v sobotu. Cieľom je pomôcť spotrebiteľom vyrovnať sa so stúpajúcou infláciou, ktorá sa v máji vyšplhala na 8,7 %, na najvyššiu úroveň za 27 rokov.



Bližšie podrobnosti o tom, aké opatrenia prijme, vláda nezverejnila.



V marci kabinet schválil prvý núdzový balík v hodnote niekoľkých miliárd eur na zmiernenie rastu cien energií pre podniky a spotrebiteľov.



Ministerka práce Yolanda Diazová navrhla tiež znížiť ceny mesačných preukazov vo verejnej doprave o 50 % a ponúknuť 300 eur ľuďom, ktorí sú najpostihnutejší rastúcimi cenami. "Inflácia tvrdo vplýva na rodiny. Vláda konala rýchlo a rozhodne, ale stále to nestačí," napísala na sociálnej sieti Twitter.



V nedeľných voľbách v Andalúzii zvíťazila s veľkým náskokom hlavná španielska opozičná Ľudová strana. Získala 58 kresiel v 109-člennom regionálnom parlamente, čo je vôbec prvá absolútna väčšina v tomto regióne na juhu krajiny.



Sánchezovi socialisti získali len 30 kresiel, čo je vôbec najhorší výsledok v tomto najľudnatejšom regióne Španielska.