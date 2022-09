Španielsko zníži daň z plynu, keďže účty za energiu stúpajú

Madrid 1. septembra (TASR) - Španielsko dočasne zníži daň z predaja plynu, aby pomohlo spotrebiteľom, ktorí čelia prudko rastúcim účtom. Oznámil to vo štvrtok premiér Pedro Sánchez, keďže ruská vojna na Ukrajine spôsobila rast cien energií v Európe. TASR správu prevzala z AFP.



Sánchez vyhlásil, že jeho vláda od októbra do konca decembra zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na plyn z 21 % na 5 %.



"Keďže vstupujeme do jesene a zimy, zdá sa nám rozumné pokúsiť sa znížiť účet za kúrenie," povedal Sánchez v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Cadena Ser.



Dodal, že vláda môže opatrenie predĺžiť aj na budúci rok, "ak bude pretrvávať súčasná veľmi zložitá situácia".



Ceny plynu a elektriny v Európe tento rok prudko vzrástli. Rusko totiž obmedzilo dodávky plynu na kontinent, čo sa považuje za jeho odvetu za sankcie Európskej únie (EÚ) po jeho invázii na Ukrajinu.



Miera inflácie v Španielsku dosiahla v auguste 10,4 %. Tempo jej rastu sa síce spomalilo z júlových 10,8 %, prvýkrát za štyri mesiace, ale stále je vysoké a od júna sa drží nad hranicou 10 %. Španielsko pritom nemalo dvojcifernú mieru inflácie od polovice 80. rokov minulého storočia.



K spomaleniu inflácie v Španielsku v auguste prispelo zníženie cien pohonných hmôt, ale stúpajúce ceny elektriny a ďalších energií zabránili jej výraznejšiemu poklesu.



Ministerka hospodárstva Nadia Calvinová uviedla, že spotrebiteľské ceny síce klesajú a tento trend by mal pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, ale zároveň vyzvala na "opatrnosť", keďže "neistota je v dôsledku vojny veľmi vysoká".



Sánchezova ľavicová vláda v uplynulých mesiacoch zaviedla niekoľko balíčkov, ktoré majú pomôcť domácnostiam a podnikom prekonať inflačný tlak vrátane bezplatného cestovania vlakom a dotácií na pohonné hmoty.