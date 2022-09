Španielsko zníži dane pre ľudí s nízkymi príjmami

Madrid 29. septembra (TASR) - Španielska ľavicová vláda vo štvrtok oznámila, že zníži daň z príjmu pre domácnosti s nízkymi príjmami, aby im pomohla vyrovnať sa s prudko rastúcou infláciou. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Vláda zníži daň z príjmu pre ľudí, ktorých ročný príjem nepresiahne 21.000 eur a pre malých a stredných podnikateľov. Úspory týchto daňových poplatníkov sa odhadujú na 1,9 miliardy eur, povedala na tlačovej konferencii ministerka pre rozpočet María Jesús Monterová.



Zároveň potvrdila, že vláda v rokoch 2023 a 2024 uvalí novú daň na bohatých obyvateľov, ktorých majetok presahuje hodnotu 3 milióny eur, aby pomohla zaplatiť opatrenia na zmiernenie inflácie.



Táto takzvaná "solidárna" daň sa dotkne približne 23.000 ľudí, teda 0,1 % daňových poplatníkov, a mala by v priebehu dvoch rokov priniesť do štátnej pokladnice 1,5 miliardy eur.



Španielsko dočasne zvýši aj daň z kapitálových ziskov nad 200.000 eur, ako aj daň pre spoločnosti s ročným príjmom aspoň 200 miliónov eur, čo prinesie odhadom 2,43 miliardy eur daňových príjmov.



Vláda premiéra Pedra Sáncheza už minulý týždeň oznámila zavedenie dočasnej dane pre najbohatších, ale bez uvedenia podrobností.



"Odkedy sme začali vládnuť, pracujeme na tom, aby bol náš fiškálny systém progresívnejší, efektívnejší a dostatočne silný na to, aby podporoval sociálnu spravodlivosť," povedala vo štvrtok Monterová.



Oznámenie o zmene daní prichádza v čase, keď sa Španielsko pripravuje na lokálne voľby v máji 2023 a všeobecné voľby sa očakávajú na konci budúceho roka.



Španielsko bojuje s vysokou infláciou v dôsledku vojny na Ukrajine a opätovného otvorenia ekonomiky po blokádach spojených s ochorením COVID-19.



Miera inflácie v krajine sa síce v septembri znížila na 9 % z 10,5 % v auguste, keďže ceny energií klesli, ale zostáva vysoká, čím ohrozuje hospodársky rast.



Sánchez v uplynulých mesiacoch predstavil niekoľko balíkov, ktoré majú pomôcť domácnostiam a podnikom prekonať inflačný tlak. Okrem iných opatrení zaviedol bezplatnú verejnú dopravu, dotované ceny benzínu a dočasne znížil daň z predaja plynu. Odhaduje sa, že to bude stáť približne 30 miliárd eur – alebo 2,3 % hrubého domáceho produktu Španielska.