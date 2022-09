Španielsko znižuje daň z predaja zemného plynu, chce tak pomôcť ľuďom

Madrid 20. septembra (TASR) - Španielsko dočasne zníži daň z predaja zemného plynu z 21 % na 5 %, aby spotrebiteľom pomohlo čeliť vyšším cenám potom, ako Rusko obmedzilo vývoz plynu do Európy. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Španielska ministerka Terera Riberová, ktorá má na starosti rezort energetiky, v utorok oznámila, že zníženie dane potrvá do 31. decembra, ale v prípade potreby sa môže predĺžiť aj po tomto dátume. Bude sa vzťahovať aj na predaj palivového dreva a peliet z biomasy.



Poznamenala pritom, že rastúce ceny energií, ktorým čelí celá Európa, sú priamo spojené s tým, ako sa Rusko snaží prinútiť Európu, aby prestala podporovať Ukrajinu. Zemný plyn sa používa na vykurovanie domácností, výrobu elektriny a v priemysle.



"Toto nie sú budúce hrozby, práve teraz zažívame dôsledky zníženia dodávok plynu, ktorý Rusko posiela do Európskej únie," povedala Riberová.



Zníženie dane je ďalším z radu opatrení, ktorým sa Španielsko, podobne ako vlády v celej Európe, snaží zmierniť rast nákladov na energie v dôsledku nedostatku dodávok, a tiež rast spotrebiteľských cien.



Medziročná miera inflácie v Španielsku dosiahla v auguste 10,4 %. Tempo jej rastu sa síce spomalilo z júlových 10,8 %, prvýkrát za štyri mesiace, ale stále je vysoké a od júna sa drží nad hranicou 10 %. Španielsko pritom nemalo dvojcifernú mieru inflácie od polovice 80. rokov minulého storočia.