Španielsko zostáva hlavným dodávateľom ovocia a zeleniny pre Nemecko

Wiesbaden 24. júla (TASR) - Španielsko zostalo v roku 2022 najdôležitejším dodávateľom ovocia a zeleniny pre Nemecko. Oznámil to v pondelok spolkový štatistický úrad Destatis. TASR správu prevzala z DPA.



Podľa údajov Destatisu viac ako štvrtina (26 %) dovozu týchto položiek pochádzala v minulom roku zo Španielska. Druhým najvýznamnejším dodávateľom bolo Holandsko s podielom 16 %, pred Talianskom s podielom na úrovni 9 %.



Celkovo Nemecko v roku 2022 doviezlo približne 6,2 milióna ton ovocia a necelých 4,9 milióna ton zeleniny.



Vývoz z Nemecka nedokázal držať krok s týmito množstvami. V prípade zeleniny sa vyviezlo o zhruba 2 milióny ton menej ako doviezlo a pri ovocí bol prebytok dovozu ešte vyšší, a to o 5,4 milióna ton.



Španielsko bolo zďaleka najväčším dodávateľom mnohých druhov ovocia a zeleniny do Nemecka, konkrétne 79 % pomarančov, 72 % citrónov, 67 % nektáriniek a broskýň a viac ako polovica melónov pochádzalo zo Španielska, ktoré najmä na juhu zápasí so suchom.



Z Talianska Nemecko vlani doviezlo najmä hrozno (33 %), špenát (53 %), brokolicu (76 %) a fenikel (87 %).



Talianski farmári sú tiež najvýznamnejším dodávateľom jabĺk, no v porovnaní s nemeckou úrodou zohrávajú len malú úlohu. Nemeckí farmári pestujú tiež veľké množstvá mrkvy, cibule a bielej kapusty.