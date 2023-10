Španielsko zvyšuje odhad rastu ekonomiky v roku 2023

Madrid 16. októbra (TASR) - Úradujúca španielska ľavicová vláda v pondelok zvýšila svoju prognózu hospodárskeho rastu v roku 2023 vďaka oživeniu ekonomickej aktivity v predchádzajúcich mesiacoch. A to aj napriek komplikovanej situácii v globálnej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Nová revízia zvýšila prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Španielska v tomto roku na 2,4 % z predchádzajúcich 2,1 %.



Ale v návrhu rozpočtu, ktorý Madrid zaslal Európskej komisii, znížil očakávaný rast HDP v roku 2024 o 0,4 bodu na 2 %.



Úradujúci premiér Pedro Sánchez, ktorý je pri moci od roku 2018, v súčasnosti hľadá podporu, aby prešiel kľúčovým hlasovaním v parlamente, ktoré mu umožní zostať vo funkcii aj po letných patových voľbách.



Na to, aby mohol ďalej vládnuť, potrebuje získať parlamentnú väčšinu do 27. novembra, inak bude Španielsko nútené usporiadať nové voľby, s najväčšou pravdepodobnosťou začiatkom budúceho roka.



Revidovaná prognóza španielskej vlády na rok 2023 je o niečo nižšia ako predpoveď Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý očakáva rast HDP o 2,5 %. Ale odhad na rok 2024 je zase optimistickejší, keďže MMF očakáva, že HDP Španielska stúpne len o 1,7 %.