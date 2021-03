Španielsky akciový trh by mal tento rok zaznamenať rekordný počet IPO

Madrid 17. marca (TASR) - Šéf španielskej Komisie pre dohľad nad akciovým trhom CNMV očakáva, že tento rok uvedie svoje akcie na burzu v Madride zhruba šesť spoločností, čo by predstavovalo rekord. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Predpokladáme približne pol tucta prvotných úpisov akcií (IPO). Ak by sa to potvrdilo, bol by to najväčší počet IPO od začatia evidovania príslušných údajov komisiou," povedal v stredu šéf CNMV Rodrigo Buenaventura.



Takýto počet by bol veľmi dobrou správou pre španielsky trh po tom, čo v predchádzajúcich dvoch rokoch zaznamenal iba dva IPO. Koncom roka 2019 uviedol svoje akcie na madridskú burzu producent zelenej energie Grenergy a koncom minulého roka tak urobil výrobca solárnych zariadení Soltec.



Očakáva sa, že ich budú nasledovať ďalšie firmy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako je napríklad spoločnosť OPDEnergy. Navyše, veľké koncerny, ako Repsol a Acciona, plánujú odčleniť svoje aktíva v tomto segmente a uviesť ich na burzu. V ďalšom období však komisia už s takýmito číslami pri IPO nepočíta, dodal Buenaventura.