Španielsky cestovný ruch sa pripravuje na koniec pandémie

Madrid 2. mája (TASR) - Cestovný ruch je významným odvetvím španielskej ekonomiky. Krajina na Iberskom polostrove je druhou najnavštevovanejšou destináciou sveta, po Francúzsku. Niet preto divu, že hľadá kreatívne spôsoby, ako prilákať naspäť turistov po skončení obmedzení spojených s pandémiou nového koronavírusu.



Prílev turistov do Španielska zvyčajne začína naberať tempo v období pred Veľkou nocou, keď príjemné a teplé počasie láka návštevníkov z chladnejších krajín, aby si užili predĺžený víkend v slnečnom Španielsku.



Ale tento rok si ani samotní Španieli nemohli užiť sviatky na slnku, keďže vláda zaviedla 14. marca prísne blokády. Tie zasadili tvrdý úder cestovnému ruchu, ktorý v súčasnosti hľadá spôsoby, ako zachrániť aspoň leto.



„Chceme byť na čele tých destinácií, ktoré klientov presvedčia, že patria medzi najbezpečnejšie a najhygienickejšie,“ uviedol Daniel Barbero, z úradu pre cestovný ruch v prímorskom meste Almunécar, vzdialenom asi 80 kilometrov východne od známeho andalúzskeho prístavu Malaga.



Aj keď je Španielsko druhým najobľúbenejším turistickým cieľom, pandémia ho tvrdo zasiahla a počtom úmrtí sa radí medzi najviac postihnuté krajiny sveta.



Ale vzhľadom na fakt, že Španielsko už zrejme prekonalo vrchol epidémie začiatkom tohto mesiaca, vláda stanovila plány uvoľňovania blokády. Od 11. mája sa postupne začnú otvárať aj reštaurácie, bary a hotely.



Krajine, kde sa cestovný ruch podieľa 12 % na hrubom domácom produkte a 13 % na zamestnanosti, ide totiž o veľa. Pre nejasnosti okolo plánov vlády na odstránenie obmedzení predložili odborníci v priemysle množstvo návrhov zameraných na spätné prilákanie turistov.



Aj mesto Almunécar s mimoriadne populárnymi potápačskými klubmi už pracuje na podrobných plánoch, aby zabrániť prenosu infekcií prostredníctvom prenajatých dýchacích prístrojov. A dúfa tiež, že sa mu podarí zabrániť preplneniu pláží s pomocou hliadok miestnej polície posilnených o príslušníkov civilnej ochrany.



Mesto Gandia na východnom pobreží Španielska sa zase chystá prijať ďalších plavčíkov, aby sa zabezpečilo, že návštevníci pláži budú dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.



A zvažuje aj špeciálne hodiny na pláži pre rodiny s deťmi, aby zabránilo prílišnému stretávaniu so staršími a zraniteľnejšími návštevníkmi.



„Nepremýšľame o umiestňovaní bariér, pretože nie je možné oplotiť otvorený priestor, ako je pláž. Budeme informovať ľudí a pokúsime sa vyvolať v nich pocit osobnej zodpovednosti,“ vysvetľuje Vicent Mascarell z miestnej radnice, ktorý má na starosti turizmus.



Mesto inštaluje tiež dávkovače dezinfekčného gélu na ruky na prístupových miestach na pláž.



Bary a reštaurácie sa tiež snažia nájsť spôsoby, ako obnoviť podnikanie a dodržať hygienické normy. To znamená, že budú musieť znížiť kapacitu o polovicu, aby zabezpečili dostatočnú vzdialenosť medzi stolmi. Radnica v Gandi už naznačila, že im umožní rozšíriť terasy na úkor chodníkov, aby mohli mať viac stolov.



Ďalším riešením je ponuka a objednávka jedál on-line, čo tiež zníži potrebu stolov.



Nové hygienické štandardy však môžu zaskočiť klientov v krajine, kde je populárne zdieľanie jedla ako paella alebo tapas.



Hotely v Madride, najviac postihnutom regióne Španielska, už pracujú na známke kvality „COVID-free hotel“. To zahŕňa napríklad dezinfekčné rohožky, ktoré sa postarajú o topánky aj kolieska kufrov, a tiež masky, rukavice či meranie teploty pri vstupe.



Hotel VP na námestí Plaza de Espana v centre mesta chce hostí pred vstupom podrobiť rýchlemu testu na COVID-19.



Veľkou otázkou však zostáva, kedy sa otvoria hranice Španielska pre návštevníkov zo zahraničia.