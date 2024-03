Španielsky deficit vlani klesol viac, ako sa čakalo, na 3,7 %

Madrid 20. marca (TASR) - Deficit verejných financií Španielska minulý rok klesol pod cieľovú úroveň vlády. Vďačí za to silnému hospodárskemu rastu. Oznámil to v stredu premiér Pedro Sánchez. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Schodok rozpočtu Španielska sa v roku 2023 znížil na 3,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 4,8 % HDP v roku 2022. Vláda pritom predpovedala, že klesne na 3,9 % HDP.



Španielska ekonomika vlani vzrástla o 2,5 %, čo bol jeden z najlepších výsledkov v eurozóne, povedal Sánchez v parlamente.



"Španielsko je v lepšom stave ako Európska únia (EÚ) - rastieme päťkrát viac, ako je priemer v eurozóne," vyhlásil líder socialistov a vychválil politiku svojej vlády, pokiaľ ide o "prerozdeľovanie" bohatstva a rozpočtovú disciplínu.



"Zvyšujeme dôchodky, zvyšujeme minimálnu mzdu, posilňujeme verejné služby a robíme to fiškálne zodpovedným spôsobom," povedal.



K ekonomickému rastu Španielska prispel minulý rok aj rekordný počet turistov a s nimi spojené príjmy z cestovného ruchu. Tie umožnili Madridu znížiť pomer dlhu k HDP na 107,7 %, uviedol národný štatistický úrad INE.



Sánchezova vláda ubezpečila Brusel, že bude pokračovať v konsolidácii verejných financií aj v roku 2024, pričom jej deficit by sa mal dostať na 3 % HDP, čo je maximálna povolená úroveň v rámci aktuálnych rozpočtových pravidiel európskeho bloku.



"Máme jasný záväzok znížiť deficit a dlh," povedal minister financií Carlos Cuerpo pre hospodársky denník Expansion.



Podľa európskych rozpočtových pravidiel musí byť deficit členských štátov rovný alebo nižší ako 3 % HDP a vládny dlh nesmie prekročiť 60 % HDP.



Začiatkom minulého mesiaca sa však Európsky parlament a členské štáty dohodli na reforme rozpočtových pravidiel, ktoré sa považujú za zastarané a málokedy sa dodržiavajú.