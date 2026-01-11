< sekcia Ekonomika
Španielsky koncern Repsol je pripravený investovať vo Venezuele
Autor TASR
Madrid 11. januára (TASR) - Najväčšia španielska ropná a plynárenská spoločnosť Repsol je pripravená investovať vo Venezuele. Na stretnutí zástupcov ropného priemyslu, ktoré zvolal do Bieleho domu americký prezident Donald Trump, to vyhlásil v piatok (9. 1.) generálny riaditeľ spoločnosti Josu Jon Imaz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Repsol je pripravený v nasledujúcich dvoch až troch rokoch strojnásobiť produkciu vo Venezuele, povedal Imaz. V súčasnosti tam koncern produkuje približne 45.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, povedal manažér podľa videozáznamu zo stretnutia, ktorý zverejnil v sobotu (10. 1.) španielsky denník El País. Repsol vo Venezuele spolupracuje s talianskou spoločnosťou Eni.
Len niekoľko dní po útokoch vo Venezuele Trump vyzval americké ropné spoločnosti, ako aj niekoľko zahraničných subjektov vrátane koncernov Repsol a Eni, aby sa viac angažovali v tejto juhoamerickej krajne. Po stretnutí hovoril o dohode, na základe ktorej by ropný sektor USA mohol vo Venezuele investovať minimálne 100 miliárd dolárov (85,9 miliardy eur). Bližšie informácie neuviedol. Generálny riaditeľ spoločnosti Exxon Darren Woods však na začiatku schôdzky vyhlásil, že právne a ekonomické prostredie vo Venezuele v súčasnosti znemožňuje investície.
Venezuela vlastní najväčšie zásoby ropy na svete, ktoré podľa odhadov dosahujú približne 303 miliárd barelov. Ide predovšetkým o ťažkú ropu, ktorú je možné rafinovať iba s využitím špecializovanej technológie, ktorú má k dispozícii viacero rafinérií na pobreží Mexického zálivu v USA. Napriek obrovským zásobám je venezuelský ropný priemysel v havarijnom stave. Odborníci predpokladajú, že obnova bude trvať roky a vyžiada si mnohomiliardové investície.
(1 EUR = 1,1642 USD)
