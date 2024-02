Španielsky najvyšší súd pozastavil pokuty pre Apple a Amazon

Madrid 8. februára (TASR) - Španielsky najvyšší súd pozastavil pokuty vo výške 194 miliónov eur, ktoré v júli uložil miestny protimonopolný úrad spoločnostiam Amazon a Apple, pričom čaká na výsledok odvolania zo strany technologických gigantov. Oznámil to vo štvrtok hovorca Amazonu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Protimonopolný úrad CNMC udelil pokuty obom spoločnostiam za dohodu, ktorá bráni iným predajcom ako Amazon predávať produkty Apple na webových stránkach Amazonu v Španielsku.



Apple dostal pokutu 143,6 milióna eur a Amazon 50,5 milióna eur. Obe spoločnosti v tom čase uviedli, že sa odvolajú.



Rozhodnutie súdu o pozastavení platby je súčasťou odvolacieho procesu, uviedol hovorca Amazonu.



Amazon v júli uviedol, že v dôsledku dohody so spoločnosťou Apple sa zvýšil počet zliav na produkty Apple na webových stránkach Amazonu.



Podľa CNMC zmluva podpísaná oboma spoločnosťami v októbri 2018, ktorá Amazonu udeľuje štatút autorizovaného predajcu Apple na jeho webových stránkach v Španielsku, zahŕňa protikonkurenčné doložky. Tie bránia viac ako 90 % existujúcich maloobchodníkov predávať tovar Apple na trhu Amazonu.



Po uzavretí zmluvy Amazon zredukoval aj prístup maloobchodníkov z Európskej únie so sídlom mimo Španielska k španielskym zákazníkom a obmedzil reklamu, ktorú mohli konkurenti spoločnosti Apple umiestniť na webové stránky Amazonu, uviedol regulátor.



Podobný prípad bol otvorený aj v Taliansku proti týmto dvom spoločnostiam, ale nakoniec bol zamietnutý.